Šventė sunkiosios muzikos gerbėjams – „Bullet For My Valentine“ Vilniuje

Balandžio 14 d., sekmadienį, visi sunkiosios muzikos gerbėjai turi apibraukti raudonai, nes į Vilniaus koncertų salę „Compensa“ atvyksta viena sėkmingiausių britų metalo grupių - „Bullet For My Valentine“!

Pirmą kartą Lietuvos žiūrovams koncertuosiančio kolektyvo dainų sąraše – net tik kūriniai iš naujausio grupės albumo „Gravity“ (2018) – „Not Dead Yet”, „Letting You Go”, „Over It”, „Don't Need You”, bet ir visi žinomiausi hitai - „Tears Don't Fall”, „4 Words (To Choke Upon)”, „Scream Aim Fire”, „Waking the Demon”, „Your Betrayal”, „No Way Out” ir kiti.

Britų „Bullet For My Valentine” (toliau BFMV) – viena populiausių šio šimtmečio metalcore grupių. Jos raktas į sėkmę yra neįprasta muzikos stilių sintezė – BFMV meistriškai jungia metalą bei 80-ųjų pankroką su melodiškumu ir tamsiąja lyrika. Muzikantai neslepia, kad ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu jiems didelę įtaką darė tokie grandai kaip „Metallica“, „Slayer“ ir „Iron Maiden“, tačiau ketvertukas iš Velso sugebėjo praplėsti metalo muzikos žanrą ir pritraukti pačios įvairiausios auditorijos dėmesį.

Metalo gerbėjai, pankroko fanai ir net individualistai emo – visi priėmė BFMV kaip savą. Net jų jaunystės herojai – „Metallica“ ir „Iron Maiden“ – aukštai įvertino BFMV kūrybą, asmeniškai pakviesdami į koncertinius turus kartu. Sunkiosios muzikos žurnalai „Metal Hammer“ ir „Kerrang!” taip pat aukštai įvertino grupė pastangas ir suteikė BFMV „Geriausios Britanijos grupės“ titulą 2006, 2008, 2009 ir 2010 metais.

Per savo karjerą kolektyvas išleido šešis studijinius albumus, iš kurių kritikai išskyrė debiutinį „The Poison“ (2005), o taip pat „Fever“ (2010) ir „Temper Temper“ (2013). Jau su „The Poison“ muzikantams pavyko pavergti JAV rinką: vien tik Amerikoje buvo parduota daugiau kaip 500 tūkst. iš bendro 2 mln. diskų tiražo, kas pelnė albumui oficialų auksą. Bendrai pasaulyje yra parduota apie 5 mln. grupės įrašų kopijų, kas neabejotinai yra labai geras rezultatas šiuolaikinėje sunkiojo roko industrijoje.

Tačiau BFMV nenori užsisėdėti savo komforto zonoje. Grupės lyderis Matthew Tuckas komentuoja: „Pastaruosius 12 mėnesių aš daug galvojau apie žodį „šiuolaikinis“. Ir jaučiu, kad tai yra šiuolaikinis albumas. Jame [jau] nebėra old schoolo įtakos, nėra „širdies ant rankovės“. Mes [jau] pakankamai tai darėme, tad norime judėti pirmyn ir sudominti mūsų muzika dar įvairesnę publiką...“ Akivaizdu, kad grupė yra teisingame kelyje - tai įrodo pilnutėlės koncertų salės visoje Europoje, JAV ir Didžiojoje Britanijoje.

Koncertas vyks balandžio 14 d. Vilniaus koncertų salėje „Compensa“.

Vieša prekyba bilietais nuo sausio 11 d. 10:00 val. www.bilietai.lt.

Išankstinė prekyba MEDUSA CONCERT FB klubo nariams su kodu – nuo sausio 9 d.