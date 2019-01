Sunku patikėti, kad tai įmanoma: 7 geriausi „The Illusionists“ numeriai

Sostinės „Siemens“ arenoje iliuzionistai žiūrovams pristatys vieną naujausių savo šou – „The Illusionists: Direct from Broadway“.

Trupę, apie kurią kalba visa planeta, sudaro 7 magai – geriausi savo srities meistrai. Kiekvienas jų ne mažiau unikalus, nei talentingas. Be to, dauguma jų sugebėjo sėkmingai perimti savo gabiausių pirmtakų sudėtingiausius numerius ir jiems suteikti ne tik daugiau šarmo, bet ir įtampos.

Yu Ho-Jinas, manipuliuotojas

Jo garbingų titulų sąrašas pilnėti pradėjo 2014-aisiais, kuomet Magijos meno akademija Yo Ho-Jiną išrinko „Metų magu“, šiek tiek anksčiau jis tapo ir pirmuoju azijiečiu, laimėjusiu pagrindinį „Magijos olimpiados“ prizą. Dabar jis dažnai vadinamas tiesiog magijos ateitimi – rankų miklumu, artistiškumu ir gracija jis pavergia ir vaikų, ir magijos profesionalų širdis.

Enzo, nepamirštamasis

Kad galėtų kurti unikalius genialius magijos trukus, jis studijavo inžineriją, vėliau krimto psichologijos mokslus, domėjosi paranormaliais reiškiniais. Mokslai nenuėjo veltui – žiūrovus Enzo priverčia pamiršti viską, ką šie žinojo iki jam pasirodant, ir surengia auditorijai sunkiai įkandamą magijos ir iliuzijos išbandymą.

Luisas De Matosas, magijos meistras

Portugalas tikrai žino, kaip sužavėti auditoriją. Magija susidomėjęs dar ankstyvoje vaikystėje, charizmatiškas portugalas ne tik pats kuria ir atlieka įvairiausius triukus, bet ir meistrystės paslapčių moko kitus. Jam priklauso Gineso rekordas ir jis kolekcionuoja knygas apie magiją (turi jų daugiau nei 5 tūkst.).

Jamesas More‘as, apgavikas

Magijos genijus, pavergęs „Youtube“. Šiandien vienu vertingiausių magijos pasaulio deimantų laikomas britas išgarsėjo 2013 m., kuomet pasirodė D. Britanijos TV šou „Britain‘s Got Talent“. Tuomet jis užkariavo ne tik teisėjų, televizijos žiūrovų, bet ir „Youtube“ simpatijas. J. More pasirodymas „Britain‘s Got Talent“ tapo vienu žiūrimiausių „Youtube“ šou istorijoje – buvo peržiūrėtas beveik 90 mln. kartų.

Andrew Basso, išsivadavimo asas

Italo Andrew herojus – didysis magijos meistras Houdinis. Žvelgdamas į jį jis ne tik mokosi, bet ir meta jam iššūkį. A. Baso yra vienintelis žmogus pasaulyje, atliekantis Houdinio išsivadavimo vandenyje triuką nenaudojant jokios priedangos.

Kevin James, išradėjas

Magijos pasaulyje jis garsėja inovacijomis, jis yra išradėjas, komikas ir visa ko, kas keista ir neįprasta, kolekcionierius. Kevinas yra vienas produktyviausių magų-išradėjų pasaulyje, jam priklauso ir keletas populiariausių praeito amžiaus iliuzijų.

Sosas ir Victoria Petrosyan, transformeriai

Šios greito persirengimo žvaigždės Gineso rekordą pagerino jau keturis kartus. Paskutinį kartą vos per dvi minutes jie sugebėjo pakeisti net 16 įmantrių aukštosios mados kostiumų, kuriuos sukūrė patys. Miklusis duetas visuomet pasiruošęs žavėti ir atimti kvapą.

