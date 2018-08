Patvirtinta: Lietuvoje lankysis „Žiedų valdovo“ žvaigždė J. Rhysas-Daviesas

„Lietuviai, jūs esate nuostabūs žmonės, aš mėgausiuosi kiekviena akimirka jūsų šalyje. Labai laukiu, kuomet galėsiu su jumis susitikti akis į akį, o taip pat ir viešnagės Lietuvoje. Tikiuosi čia susitikti ne tik su senais bičiuliais, bet ir užmegzti naujas draugystes“, – prieš atvykdamas į Vilnių sako Johnas Rhysas-Daviesas.

Modernaus kino legenda vadinamas J. Rhysas-Daviesas, nestokoja pasitikėjimo savimi ir turi puikų anglišką humoro jausmą. Nors karjeros pradžioje jis prisiekė niekada nevaidinti kine ir amžinai likti ištikimas teatrui, savo pažadą sulaužė, ir, matyt, dėl to nė kiek nesigaili – jis gali didžiuotis įspūdingais vaidmenimis vienose didžiausių kino projektų: „Žiedų valdovas“ (angl. The Lord of the Rings) ir „Indiana Džounsas“ (angl. Indiana Jones). Apie savo karjerą, pasiekimus ir dvejones, iššūkius ir pergales jis pasakos jau rugsėjo 15–16 d. „Comic Con Baltics“ renginyje, parodų centre „Litexpo“.

Iš viso J. Rhysas-Daviesas jau suvaidino daugiau nei 150-yje kino filmų ir televizijos projektų. Bene vienas išskirtiniausių jo sukurtų vaidmenų – niurzgantis nykštukas Gimlis, kurį aktorius įkūnijo pasaulį pakerėjusiame kino filme „Žiedų valdovas“. Vaidmuo viliojantis, tačiau ir pasikankinti aktoriui teko nemažai. Kadangi Gimlis – nykštukas, beveik dviejų metrų ūgio aktorius jį vaidino klūpėdamas, negana to grimo kėdėje kas dieną jis praleisdavo ne mažiau nei po 8 valandas. „Daugiau gyvenime to nekartočiau“, – yra prisipažinęs aktorius.

Nors J. Rhyso-Davieso karjera stulbinanti, o darbas su populiariausiasi režisieriais ir aktoriais – daugelį svaigina, jis nesureikšmina projektų šlovės ir neleidžia, kad tai darytų įtaką jo pasirenkamiems vaidmenims. „Maždaug kas dešimtmetį suvaidinu didžiuliame projekte, todėl stengiuosi nesusisaistyti su jokiu personažu. Visgi, turiu pripažinti, kad nykštuko Gimlio vaidmuo „Žiedų valdove“ man yra artimas, nes jo puoselėjamos vertybės atitinka manąsias“, – sako aktorius.

Tiesa, pasiūlymu vaidinti J. R. R. Tolkien knygos ekranizacijoje aktorius nebuvo sužavėtas. Interviu leidiniui „Digital Spy“ aktorius prisipažino, kad netikėjo filmo sėkme ir tik po ilgų filmo režisieriaus Peterio Jacksono ir savo draugų įtikinėjimo sutiko. „Kai pamačiau Peterio darbo metodus, atsidavimą ir profesionalumą, iš karto pakeičiau nuomonę – pradėjau tikėti šio epo sėkme“, – prisimena aktorius.

Johnas kino pasaulyje garsėja ne tik kaip talentingas aktorius, bet ir išskirtinio balso savininkas. „Žiedų valdovo“ sagoje savo balsą jis paskolino ir entams – vaikščiojantiems, kalbantiems medžiams. Jų sodrūs, hipnotizuojantys balsai buvo išgauti be specialiųjų garso efektų, visa paslaptis – žemas J. Rhyso-Daviso tonas, sklindantis iš specialaus medinio garsiakalbio.