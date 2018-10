Nacionalinėje dailės galerijoje – nemokama Kauno kino festivalio programa

Nuo spalio 24 d. iki lapkričio 29 d. NDG Vilniuje žiūrovai turės galimybę pamatyti net 24 vienuoliktojo Kauno kino festivalio filmus, suskirstytus į 15 seansų.

Kauno kino festivalio ir NDG bendradarbiavimas nėra atsitiktinis. Šis festivalis kasmet skiria daug dėmesio ne vien kino rodymo institucijos, bet ir bendrai judančio vaizdo, menininko filmo reiškinio aptarimui.

Tarptautinio Kauno kino festivalio kuratorių komanda šio renginio programą sudaro laisvai traktuodama kino industrijos bei meno lauko istoriškai nubrėžtas ribas.

Rugsėjo mėnesį Kaune vykusiuose festivalio renginiuose buvo akcentuojama tyrimo, kaip kūrybinės strategijos bei metodologinių prieigų svarba audiovizualinėje kūryboje. Nuo 2018 iki 2020 m. Kauno kino festivalis kartu su partneriais menininkų kolektyvu „Auguste Orts“ (Belgija) ir Norvegijos kino ir meno mokykla Lofotene (Norvegija) vykdo projektą, skirtą menininkų filmų kūrybos bei sklaidos palaikymui „On & For Production and Distribution“. Vilniuje bus galima pamatyti du filmus, prie kurių produkcijos prisidėjo ankstesniais metais buvusi pilotinė „On & For Production“ platforma. Herman Asselberghs filmas „Kol kas“ (angl. „For Now“) ir Beatrice Gibson kūrinys „Pažeistos simetrijos“ (angl. „Crippled Symmetries“).

Moterų autorių darbus įtraukiame į programą ne dėl to, kad jos atpažįstamos kaip moterys, tai įvyksta dėsningai, nes jos yra įdomios, svarbios autorės, kurių kūrybą arba jau kurį laiką stebime, arba naujai atrandame.

11-ojo Kauno kino festivalio programoje gausu moterų režsierių kūrybos. Programos sudarytojos Ilonos Jurkonytės teigimu, tai, jog pusę festivalio programos filmų sukūrė su moteriška tapatybe save identifikuojantys asmenys – ne festivalio koncepcija, o pozicija: „Moterų autorių darbus įtraukiame į programą ne dėl to, kad jos atpažįstamos kaip moterys, tai įvyksta dėsningai, nes jos yra įdomios, svarbios autorės, kurių kūrybą arba jau kurį laiką stebime, arba naujai atrandame. Akivaizdu, kad bendrai, moterų autorių filmų matomumas profesinėje erdvėje nėra lygiavertis vyrų autorių kūrybos matomumui ir tai reikėtų išgyvendinti“.

Vilniaus žiūrovų dėmesiui – du įdomūs portretai: „Ursulos K. Le Guin pasauliai“ (rež. Arwen Curry) – apie 2018 m. mirusios mokslinės ir maginės fantastikos rašytojos, JAV nacionalinės premijos laureatės gyvenimą ir karjerą, bei „Veiksmas ir pertraukos“ (rež. Abigail Child), pasakojantis apie Kaune gimusią, bet į JAV pabėgusią feministę, politinę aktyvistę, anarchistinio judėjimo lyderę Emą Goldman.

Kritiškai apmąstyti valstybinių sienų, militarizacijos, tarptautinės politikos žargono poveikio bei politinio veiksmo galimybes kvies filmų programa „Namai“ ir ilgametražiai filmai „194. Mes, pabėgėlių stovyklos vaikai“ (rež. Samer Salameeh), „Anotės arka“ (rež. Matthew Rytz).

Specialiai NDG sudarytoje TKKF programoje bus rodomos dar trys menininkų filmų programos: „Tarp pranašystės ir poezijos“, „Stratos“, „Sąmonės amplifikacija“, kuriose sociopolitiniai klausimai persipina su antropoceninėmis prieigomis bei pastangomis užčiuopti virtualiosios realybės materialumo išraiškas.

Kauno kino festivalis atiduoda pagarbą žymiam islandų kino bei teatro kompozitoriui Jóhannui Jóhannssonui ir kviečia žiūrovus pamatyti vienintelį jo režisuotą filmą „Vasaros pabaiga“, nufilmuotą Super 8 juosta ir dreifuojantį per asketiškus Pietų Džordžijos salos ir Antarktidos pusiasalio kraštovaizdžius.

NDG lankytojai taip pat galės pamatyti TKKF žiūrovų mėgstamiausią filmą „Plaustas“ (rež. Marcus Lindeen). 1973 – jų vasara. Skirtingų religijų, kultūrų, tautybių vyrai ir moterys leidžiasi į 3 mėnesių nuotykį plaustu per Atlanto vandenyną. Prasidėjus šiai kelionei, kelio atgal nėra...Šis mokslinis eksperimentas buvo inicijuotas kontroversiško antropologo Santiago Genovés, su tikslu ištirti smurto prigimtį ir seksualinio potraukio dinamiką. Praėjus 40 metų filmo kūrėjai pristato unikalią ekspedicijos archyvinę medžiagą ir subūrę išlikusius jos dalyvius kviečia atvirai prabilti apie tai, kas iš tiesų vyko viename keisčiausių visų laikų socialinių eksperimentų.

Kauno kino festivalis pristato pasaulyje pripažintus filmus bei tuo pačiu ieško ir naujų atradimų. Šis festivalis teikia pirmenybę kūriniams, kuriuose dera meninė kokybė ir ryški socialinė pozicija.

Visų filmų lankymas nemokamas. Žiūrovai į salę įleidžiami tol, kol salėje yra laisvų vietų.