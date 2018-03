Lotynų Amerikos ritmai su V. Mendoza, F. Manzanares, L. Janušaičiu ir Kauno bigbendu

„La fiesta Latin jazz“ tai karštas muzikinis kokteilis, kuris bus plakamas iš jausmingų melodijų ir Lotynų muzikos stilių: jazz, rock, swing ir pan. Specialią programą su Kauno bigbendu šiam savaitgaliui parengė vibrafonininkas Victoras Mendoza, kurio grojimas dažnai lyginamas su legendiniu Lioneliu Hamtonu.

„Kvapą gniaužiantis ir įspūdingas stilius“ – taip vibrafonininką pristato reikšminga džiazo muzikos platforma Internationale Wiehler Jazztage. Vibrafonininkas, kompozitorius ir edukatorius V. Mendoza yra vienas iškiliausių, tarptautinį pripažinimą pelniusių artistų Lotynų Amerikos džiazo ir perkusijos pasaulyje. Meksikiečių kilmės muzikas kaip solistas ir su savo grupe koncertuoja visame pasaulyje. Minėtini išskirtiniai jo projektai su Paquito D'Riveros vadovaujamu orkestru (World Festival Orchestra), Prahos Milan Svoboda orkestru, koncertai Londono karalienės Elizabeth, Tel Avivo salėse. Garso įrašai ir pasirodymai su pripažintais menininkais Paquito D'Rivera, Claudio Roditi ir Giovanni Hidalgo V. Mendozai pelnė kritikų ir džiazo gerbėjų pagarbą. Vienas iš ankstesnių jo įrašų "This is Why" inspiravo "Latin Beat Magazine" Mendozą pavadinti išskirtiniu metų atlikėju ("Outstanding Latin Jazz Artists of the Year”).

Kitas kompozitoriaus ir atlikėjo V. Mendozos įrašas "Black Bean Blues" Jazziz žurnale pavadintas „vienu išradingiausių kompozitorių“. V. Mendoza yra Berklio (Bostonas, JAV) muzikos koledžo profesorius, dalyvauja konferencijose, visame pasaulyje rengia meistriškumo kursus muzikos ir aukštosiose muzikos mokyklose. Minėtina, kad atlikėjas tarp koncertų atliks ir švietėjišką misiją. Kovo 24 dieną 12 val. jis surengs meistriškumo kursus Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros studentams ir taps reikšmingo jų renginio „12 P.M.“, skirto Lietuvos 100 – mečiui dalimi.

Tad išskirtinė proga šį atlikėją pamatyti ir išgirsti bus Birštono džiazo festivalio publikai, studentams, o šeštadienio vakarą V. Mendozos viešnagę vainikuos jo pasirodymas muzikos klube „Tamsta“. Spalvingas orkestrines kompozicijas čia paįvairins Federico Manzanares (Argentina) – salsos ambasadorius Lietuvoje. Betarpiškai bendraujantis su publika, šmaikštaujantis, Federico užkrečia pozityvia ir gera nuotaika, nepriklausomai nuo amžiaus ar socialinio kodo. Į šią muzikos šventę įsilies ir lietuviškos pajėgos, savo muzikavimo istorijoje turinčios susidūrimų su pasaulinio lygio muzikantais – saksofonininkas Liutauras Janušaitis – Berklio muzikos koledže tiesiogiai susidūręs su V. Mendoza ir gavęs iš jo neišdildomų muzikos bei gyvenimo pamokų.

Nenuostabu, kad visiems džiazo ir improvizacijos meno meistrams šį savaitgalį talkins veržlus ir gyvybingas, nuolat naujų muzikinių idėjų nestokojantis Kauno bigbendas. Per daugiau kaip dvidešimt penkerius savo gyvavimo metus Kauno bigbendas tapo reikšmingu Laikinosios sostinės ir visos Lietuvos džiazo scenos lyderiu. Koncertinei įstaigai „Kauno santaka“ priklausantis kolektyvas visada buvo svarbiausių džiazo muzikos įvykių centre. Anot įstaigos vadovo Vaido Andriuškevičiaus, Kauno bigbendas ilgą laiką buvęs vieninteliu municipaliniu džiazo orkestru, kelioms kartoms išliko kaip gyvos džiazo mokyklos simbolis.

Birštono džiazo festivalyje Kauno bigbendas groja nuo festivalio pirmųjų metų. Jame skambėjo ne vienas įsimintinas koncertas, publikai pristatytos pasaulinio garso muzikos įžymybės. Su daugeliu minėtų atlikėjų Kauno bigbendas nubrėžė ir gastrolių geografijos kryptis – Latvija, Suomija, Švedija, Norvegija, Baltarusija, Lenkija, Rusija. Svarbiausias Kauno bigbendo tikslas – profesionalus džiazas ir jo sklaida. Anot naujojo Kauno bigbendo vyriausiojo dirigento kompozitoriaus ir trombonininko Jievaro Jasinskio – „dvi skirtingos ir kartu – panašios savo stiliumi ir temperamentu muzikos programos Birštone ir Vilniuje su V. Mendoza, F. Manzanares ir L. Janušaičiu neabejotinai taps įsimintina ir skoningai parengta džiazo bei improvizacijos meno fiesta, kurios nevalia praleisti. Dar daugiau – tai ypatinga energijos ir sveikatingumo dozė, kuri ištrauks iš visų nuovargį, nerimą, saulės trūkumo nuotaikas ir nuteiks naujos savaitės dabams. Vienareikšmiškai – tai ugningos, pozityvios muzikos pliūpsnis. Taigi – užkaitinkime savaitgalio temperatūrą su Kauno bigbendu ir svečiais!“

KAS:

Victor Mendoza (vibrafonas, Meksika), Liutauras Janušaitis (saksofonas, Lietuva)

Federico Manzanares (vokalas, Argentina) ir Kauno bigbendas (Lietuva)

KADA IR KUR:

Kovo 23 d. (penktadienis), 19.00, koncertas XX tarptautiniame džiazo festivalyje, Birštono kultūros centras

Kovo 24 d. (šeštadienis), 12.00 meistriškumo kursai Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Juozo Karoso salėje

Kovo 24 d. (šeštadienis), 21.00 koncertas muzikos klube „Tamsta“