Kultūros naktį Katedros aikštė virs futbolo aikštele

Ruošdamasi debiutui Lietuvoje V. Cendoya žada nepamirštamus įspūdžius ir begalę juoko, todėl viliasi, kad „Varžybas“ Vilniuje stebės didžiulė žiūrovų minia. Interviu metu režisierė papasakojo, kuo ypatingas garsusis pasaulį pakerėjęs spektaklis, ir atviravo, ko renginio metu gali tikėtis įspūdžių ištroškusi publika.

- Penktadienį vilniečiai ir miesto svečiai pamatys jūsų spektaklį „Varžybos“. Kuo šis pakerėjo pasaulį?

- Šis pasirodymas unikalus tuo, kad sujungia dvi, atrodytų, visiškai atskiras stichijas – šokį ir futbolą. Spektaklio metu scenoje pasirodo penki profesionalūs šokėjai ir penki profesionalūs futbolininkai, su šokiu neturintys nieko bendra. Aikštelėje jie sąveikauja tarpusavyje: pasitelkę judesio meną, imituoja intriguojantį, nenuspėjamą žaidimą. Tiesą sakant, šis pasirodymas – vizuali metafora, vaizduojanti gyvenimišką dialogą ir nuteikianti diskusijai. Kiekvienas veikėjas spektaklio metu įkūnija skirtingą personažą, taigi pasirodymo metu netrūksta veiksmo, intrigos ir dramos. Ką jau kalbėti apie humorą, kurio tiesiog apstu – ir subtilaus, ir drąsaus. Be to, pasirodymas Lietuvoje bus ypatingas ir tuo, kad jį demonstruosime glaudžiai bendradarbiaudami su lietuviais: spektaklio metu saksofonu gros Remigijus Rančys ir Dominykas Grigaliūnas, trimitu – Aurimas Rimeikis, trombonu – Jievaras Jasinskis.

- Pasirodymo metu į aikštelėje vykstantį veiksmą įtraukiami ir žiūrovai. Koks vaidmuo tenka publikai?

- Iš tiesų, publika – neatsiejama šio spektaklio dalis, todėl labai reikšminga. Žiūrovai į pasirodymą įtraukiami kviečiant juos elgtis visai taip, kaip elgtųsi tikrose futbolo varžybose: atsipalaiduoti ir aktyviai palaikyti šokėjus ir futbolininkus rėkiant, šaukiant, plojant, skanduojant. Veiksmo aikštelėje metu aktyviai reiškiasi ir abejas komandas šefuojantis teisėjas, taigi publika turi pilną teisę demonstratyviai reikšti nuomonę dėl jo veiksmų ir sprendimų. Taigi, mieli žiūrovai, atminkite: penktadienio vakarą užsukę į Vilniaus Katedros aikštę, būkite nusiteikę šėlsmui – mes norėsime išgirsti jūsų balsą.

- „Varžybos“ jau sulaukė didelio tarptautinio dėmesio, taip pat reikšmingo lokalaus įvertinimo: pelnė Barselonos kritikų apdovanojimą. Kuo šis vertingas?

- Žinote, viena yra sulaukti palankumo tų, kurie ateidami pažiūrėti nesitikėjo nieko. Be abejonės, tokių žmonių įvertinimas mums itin reikšmingas. Kas kita – būti pripažintais tų, kurie yra matę daug, kurie mus stebi stengdamiesi užčiuopti pačią giliausią gelmę, kurie galbūt net iš anksto nusiteikę kiek skeptiškai. Barselonos kritikų apdovanojimą pelnėme už savo pasirodymo daugiasluoksniškumą: pasitelkę judesį mes drąsiai kalbame visuomenei aktualiomis temomis, tokiomis kaip pirminiai poreikiai, instinktai, lyčių lygybė ar feminizmas, nagrinėjame meno ir sporto skirtumus ir dar daugiau. Mums labai svarbu būti suprastiems. Stebėdami kritikų, taip pat eilinių žiūrovų reakcijas, matydami jų šypsenas, tokie ir jaučiamės.

- Tai pirmas kartas, kai pasirodysite Lietuvoje. Kokie lūkesčiai?

- Jau turėjau progą apžiūrėti vietą, kur netrukus visi susitiksime. Vilniaus Katedros aikštė man pasirodė labai graži ir tiesiog idealiai tinkanti mūsų pasirodymui. Mūsų spektaklis skirtas gatvei, taigi didžiausia, centrinė sostinės aikštė mums – prestižas. Esame labai dėkingi mus pasikvietusioms Lietuvos kultūros tarybai ir kompanijai „Coca Cola“ už sudarytas idealias sąlygas. Vis dėlto man ir pačiai labai smalsu, kaipgi viskas pavyks. Iki šiol Lietuvoje nesame buvę, nors užsienyje pasirodyti teko nesyk – ne tik Vakarų Europoje, bet ir, pavyzdžiui, Lotynų Amerikos šalyse. Tikiuosi, kad vilniečiai mus pasitiks šiltai, ir kartu patirsime begalę gerų emocijų.

- Savo spektaklį Vilniuje pristatysite didžiulio renginio – Kultūros nakties – metu. Ar patys žadate po savo pasirodymo apsilankyti renginyje?

- Be jokios abejonės. Žinote, po to, kai patys pasirodome scenoje, dar kurį laiką jaučiame fantastiškų emocijų antplūdį. Todėl norisi bėgti, lėkti, džiaugtis ir tuo džiaugsmu dalintis. Šiuo atveju, pasitaikė puiki proga – kupini gerų emocijų galėsime netrukus įsilieti į visame mieste vyrausiantį šurmulį, tuo pačiu susipažindami su jūsų šalyje vyraujančia kultūra. Idėja savo akimis pamatyti kitus Kultūros nakties renginius mums labai patinka, taigi nekantraujame dalyvauti. Bet, visų pirma, mes pažiūrėsime futbolą, ir, kiek žinau, toli eiti neprireiks – FIFA pasaulio čempionato varžybos prasidės iškart po mūsų pasirodymo, jas stebėti ketiname kartu su minia, čia pat, per Katedros aikštėje įrengtus didžiulius ekranus.

- Ar galima teigti, kad pati jūs – didelė futbolo aistruolė?

- Jei atvirai, anksčiau man futbolas buvo visiškai neįdomus, nors mano gimtinėje jis – vienas svarbiausių dalykų. Tačiau kai galvoje gimė spektaklio „Varžybos“ idėja, juo susidomėti buvau tiesiog priversta. Gerai, kad Ispanijoje imti išmanyti futbolą visai nesudėtinga – jo pas mus neišvengsi! Dabar man futbolas – būdas gerai praleisti laiką, ir nors tikrai nesu uoliausia žiūrovė, kuri nepraleidžia nė vienų rungtynių, gerai žinau, kas yra azartas. Praleisti FIFA pasaulio čempionato neketinu.

V. Cendoya režisuoto spektaklio „Varžybos“ premjera sostinės Katedros aikštėje įvyks penktadienį, 20 val. Premjerą Lietuvoje pristato 2018-ųjų FIFA pasaulio čempionatą remianti bendrovė „Coca Cola“ ir Lietuvos kultūros taryba.