Išpildyta škotiška svajonė: „Franz Ferdinand“ surengs pasirodymą VU Botanikos sode

Paskelbta, kad škotai „Franz Ferdinand“ pagaliau atvažiuos į Lietuvą. Liepos 17-osios vakarą „Mercury Prize“ laimėtojai surengs istorinį koncertą VU Botanikos sode Kairėnuose. Tai bus vienintelis „Franz Ferdinand“ pasirodymas Baltijos šalyse. Sėkmė ir laimė. Taip gali būti tik sapne arba gyvenime su „8 Days A Week”.

Bilietų į smagiausią vasaros koncertą prekyba prasidės penktadienį, lapkričio 26 d., tačiau jau šiandien „Franz Ferdinand“ gerbėjams siūloma įsigyti išankstinius bilietus su kodu. Belieka parašyti žinutę koncerto organizatoriams feisbuke. Žinoma, pigiausių užteks greičiausiems. Jų kiekis – ribotas. Vėliau bilietai brangs.

„Franz Ferdinand“ puikiai pratęsia headlinerių liniją – Jackas White’as, „alt-J“, „Foals“… Tai muzika, su kuria užaugo kelios melomanų kartos. Dar jie yra grupė, kurios čia senokai reikėjo. Puikus rokenrolo ir šokių muzikos derinys. Grupės siela Alexas Kapranos ir kompanija parodys, kaip reikia išlieti savo energiją muzikoje. Tikra gitarų, boso, būgnų ir sintezatorių šventė. Bus skambu ir išprotėjusiai geras koncertas. Ir jokio stogo.

Dėmesio verta ir jų vardo istorija. Grupės nariai per televizorių stebėjo žirgų lenktynes ir susiviliojo skambiu žirgo nugalėtojo vardu. Taip pasaulį išvydo dar vieni „Franz Ferdinand". Tik vėliau jie suprato, kad tai puikus pasirinkimas. Pranciškus Ferdinandas arba tiesiog Franzas Ferdinandas – ryški istorinė asmenybė. Tai Austrijos hercogas, kurio nužudymas įžiebė Pirmąjį pasaulinį karą. Grupės nariams šis istorinis faktas ir skirtingos grupės pavadinimo versijos netgi labai patiko.

Daugelis pritars – kiek pamenam naujo roko sceną, tiek joje buvo „Franz Ferdinand". Kiekviena rokoteka Lietuvoje ir pasaulyje neapseidavo be jų kūrybos. Jie yra pavyzdys, kokia turi būti šokamo roko grupė. Su jais pasimatyti gyvai tikrai verta. Kadaise jie sukėlė revoliuciją ir privertė roko fanus vėl šokti. Lietuvoje lig šiol nėra grupės net į tą pusę besidairančių. Būtent jie, „Arctic Monkeys", „The Killers" ir kiti geriausi kilstelėjo visą indie roką aukštyn. Daugelis kitų jų kolegų – jau seniai istorija, o „Franz Ferdinand“ – dar tikrai ne.

Pamirškite viską, ką žinote apie grupę „Franz Ferdinand“. Jie keletą metų tylėjo ir dabar grįžta su pilna jėga. Naujausias jų darbas „Always Ascending“ yra ne kas kita, kaip atsiradimas iš naujo. Dešimties kūrinių leidinys yra savotiškas triumfas. Naujos idėjos, energingi garso eksperimentai ir visa kita patirtis. Jie norėjo, kad šis įrašas būtų visai kitoks nei ankstesni jų darbai. Atrodo, kad jiems pavyko.

„Franz Ferdinand“ nuo savo įtakų niekur nepabėgo, bet niekas to ir nenorėjo. Šiandien jiems talkina kietas prancūzų prodiuseris Philippe‘as Zdaras. Jo klientų sąrašas taip pat įspūdingas - „The Beastie Boys“, „Phoenix“, „OneRepublic“, Chromeo ir daugelis kitų. Jis pats Vilnių jau pažįsta ir yra „Cassius“ dueto pusė. Dar jis dirba tik su tais, kuriuos myli. Užteko vienos frontmeno Alexo Kapranos žinutės, kad visų geidžiamas muzikos prodiuseris grupei „Franz Ferdinand“ pasakytų taip. Ne kiekviena grupė ar artistas gali tuo pasigirti.

Tarp tų, kurie klausosi „Franz Ferdinand“, yra kitų išskirtinių: viešą pagarbą jų kūrybai yra išreiškę Davidas Bowie, Brianas May iš „Queen“, „LCD Soundsystem“, „Pulp“, Kanye Westas, „Daft Punk“, net Britney Spears. Škotai pakeitė britišką roką – jų įtaka ypač stipri ir lietuviškoje alternatyvioje muzikoje.

Kadaise visi niuniavom „Take Me Out“. Vien „Spotify“ šis „Franz Ferdinand” hitas perklausytas net 245 milijonus kartų… Jis apskritai yra šlageris. Tai vienas ryškiausių debiutų indie muzikos istorijoje. „Take Me Out“, „Now Your Girls“, „Do You Want To“, „Love Illiumination“, „The Fire“, „Walk Away“, „Ulysses“ – visi esminiai jų įrašai tapo indie muzikos klasika.

Rankas ir sijonus kilnojantys remiksai – taip pat labai svarbi jų muzikos katalogo dalis. Jau minėti „Daft Punk“, „Justice“, „Trentelmoller“, Ame, Noze, Nina Kraviz, Lindstrom, Erolas Alkanas, Morganas Geistas ir daugelis kitų perdarė ne vieną „Franz Ferdinand“ hitą. Jie verti tiek diskotekininkų, tiek visai kitaip laisvalaikį leidžiančių melomanų dėmesio.

Patys škotai nelinkę sureikšminti „Mercury“ prizo, tačiau bet kam šio prizo britų muzikos industrija tikrai neduoda. Jei „Franz Ferdinand“ jį gavo, vadinasi, buvo už ką. Dar jie buvo penkis kartus nominuoti „Grammy“, laimėjo du „Brit Awards“ ir daug kitų apdovanojimų. Juos šlovino MTV ir visa nepriklausoma muzikos žiniasklaidai. Grupės sąskaitoje – net penki studijiniai albumai, dar vienas su „Sparks“, galybė singlų, krūva vaizdo klipų, nuostabi „Late Night Tales“ kompiliacija, atskiras remiksų katalogas ir daug kito turinio. Juos globoja įtakinga britų leidybinė kompanija „Domino Records“. Pasaulyje nebėra festivalio, kurio programoje nebuvo įrašytas „Franz Ferdinand“ vardo. Dabar pats metas į jų biografiją įsirašyti ir mums.