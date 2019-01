IAMX – nuo kuklaus berniuko iki provokuojančio menininko

IAMX metamorfozė prasidėjo nuo paprasto berniuko žydra apykakle iš mažo miestelio ir kilo iki tarptautinės popžvaigždės, nebijančios provokuoti menininko, kuris ėmėsi kvestionuoti lytį ir eksperimentavo įvairiuose muzikos žanruose.

Muzikantas save vaikystėje apibūdina kaip socialiai užguitą moksliuką, kuris muzika susidomėjo tuomet, kai jo „keistasis“ dėdė grojo jam „keistą muziką“. Susidomėjimas virto obsesija, kuri suteikė IAMX išskirtinį braižą. Kadaise buvęs jautriu ir kukliu vaiku, praleidžiančiu visą laisvą laiką savo kambaryje, Chrisas tapo ikonišku atlikėju, laužančiu tradicinių muzikos žanrų kanonus, kuris sujungia elektroninį skambesį su punk energija ir jautriai lyriškais savo dainų tekstais.

Dar gruodžio viduryje išleidęs singlo „Mile Deep Hollow“ muzikinį klipą, menininkas teigė perėjęs tikrą pragarą tam, kad atskleistų sakralų savo paties vidinį atgimimą, kuris poetiškai vaizduojamas naujausiame Chriso kūrinyje.

Ši daina giliai paliečia tamsiausias atlikėjo sielos kerteles ir puikiai apibrėžia Ch.Cornerio vidinius demonus, su kuriais jam teko kovoti ne vienus metus. Pats muzikantas savo kūrinį laiko ode, kurią jis skiria visiems savo gerbėjams, palaikiusiems jį sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis.

Daina „Mile Deep Hollow“ neliko nepastebėta britų televizijos „ABC TV“ serialo „How To Get Away With Murder“ kūrėjų, kurie IAMX dainą įtraukė į savo garso takelius ir sutiko, kad „Mile Deep Hollow“ yra viena geriausių atlikėjo iki šiol sukurtų dainų.

Šis vaizdo klipas parodo eklektiškai turtingą vizualinę kelionę po vidinį IAMX pasaulį, o teatrališkai mįslingos šviesos ir tamsos kovos žiūrovus nubloškia į transo būseną, kur kiekvienas tampa Ch.Cornerio ego mirties liudytoju.

Ilgai lauktas IAMX koncertas vyks šių metų vasario 2-ąją menų fabrike „Loftas“, kur kiekvieną atėjusį užvaldys muzikiniai išgyvenimai ir tamsiosios pusės prisijaukinimas.