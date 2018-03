Dainuojančių aktorių koncerte K. Smoriginą keis O. Ditkovskis

O. Ditkovskis – aktorius, dainų autorius ir atlikėjas, grupių “Aktorių trio” ir “Adios” narys, paskutiniu metu dažniau koncertuojantis su Neda Malūnavičiūte, o autorinius pasirodymus rengiantis itin retai. Jo daina poeto A. Jonyno tekstu “Aš mylėjau tave tau nežinant” tapo bardų žanro klasika. O ir nedaug kas žino, kad grupės “Vairas” išpopuliarinta daina “Riešutų žydėjimas” taip pat parašyta O. Ditkovskio. Jautrus, lyriškas, gilus kūrėjas, ištikimas savo mylimiems autoriams H. Radauskui, A. Jonynui, S. Gedai, R. Daniui, koncerte pristatys ir naujų dainų. Aktorius dirbo Šiaulių dramos teatre, Valstybiniame Jaunimo teatre, sukūrė vaidmenis vaidybiniuose filmuose, muziką vaikų spektakliams. O. Ditkovskio kūryba – skvarbi, taikli, nešaukianti, gimstanti ant universalių vertybių pamatų.

V. Bagdonas ir V. Petkevičius – legendiniai aktoriai, unikalios asmenybės - kiekvienas iš šių meistrų paliko ryškius pėdsakus teatro ir kino istorijoje, Lietuvos kultūroje. Šie, savo profesijos fanatikai, kurių gyvenimas tikriausiai neįsivaizduojamas be scenos, o susitikimai su žiūrovais yra kaip gryno oro gurkšnis, jau ilgus dešimtmečius ištikimai tarnauja scenai ir jos mūzoms. Jų sukurti vaidmenys sukrečia, apvalo, neša šviesą, apnuogina gražiausias ir bjauriausias žmogaus savybes, ir, kas svarbiausia kūrėjui, niekada nepalieka žiūrovo abejingu. Vien ko verti Pirosmanis ir jo tylusis Sargas, Otelas, Faustas, Ragana ir Jautis iš legendinio “Bebenčiuko”, Merkucijus ir Tebaldas, o ir daugybė kitų. Aktoriai ilgus metus vaidino viename teatre, filmavosi kino juostoms, ruošdavosi premjeroms, išgyveno įkvėpimo ir nusivylimo akimirkas, kartu važiuodavo į gastroles.

Be įsimintinų vaidmenų teatro scenoje ir kine, aktoriai yra sukūrę ir ne ką mažiau žinomas ir mėgstamas dainas. Nei vienam iš jų muzika nebuvo svetima. Be to gebėjimas dainuoti ir groti buvo dalis profesijos. Laikui bėgant, muzika ir autorinė kūryba tapo dar viena saviraiškos forma, nes daina leisdavo kalbėti nuo tikrojo savęs, o ne nuo sukurto personažo. Kalbėti apie tai, kas svarbu, kas skauda, kas džiugina, kas priverčia liūdėti. Tai terpė, kai aktoriai numetę visas kaukes lieka savimi, dalinasi savo išgyvenimais, pasakoja savo istorijas.

Koncertą sudarys trys dalys, kiekvienoje iš jų dainuojantys aktoriai pristatys savo kūrybą ir dainomis kalbėsis su publika tik jiems būdingu stiliumi: veržliai, įtaigiai, jautriai, išmintingai, subtiliai, ironiškai, melodingai ir viltingai.