Dainininkės LP koncertą Vilniuje „apšildys“ Jurga

Renginio vietos prieigose šiuo metu vyksta intensyvūs kelių darbai, tad išvengiant didelių automobilių spūsčių, organizatoriai prašo žiūrovų atvykti į VU botanikos sodą kaip įmanoma anksčiau. Durys bus atidaromos 18 val., Jurga scenoje pasirodys 20 val., LP – 21 val.

JURGA

Praėjusiais metais albumą „Not Perfect“ išleidusi Jurga pasirodys ne tik liepos 3 d. Vilniuje, tačiau ir išvakarėse vyksiančiame LP koncerte Siguldoje, Latvijoje.

„Labai džiaugiuosi galimybe pasirodyti LP koncertuose“, – sako Jurga. „Ją gerbiu kaip kūrėją ir atlikėją. Ji turi savo stilių, yra drąsi ir nebijo būti savimi. Mūsų pasaulėžiūros yra labai artimos. Einame tuo pačiu keliu – ieškome savo tiesos pasaulyje ir tikriname savo ribas.“

Šiuose koncertuose Jurga pristatys savo naujausią singlą „Be žodžių“, atliks kūrinius iš naujausio albumo bei kelias senesnes dainas. Ankstesniais metais Jurgai yra tekę kaip viešniai pasirodyti Björk koncerte Vilniaus Vingio parke bei grupės „a-ha“ koncertuose Rygos ir „Siemens“ arenose.

LP

LP, kurios tikrasis vardas yra Laura Pergolizzi, Lietuvoje per kiek daugiau nei pusmetį lankysis jau antrą kartą. Pernai gruodį visi bilietai į jos pasirodymą koncertų salėje „Compensa“ buvo išgraibstyti. Dainininkė savo dainomis ir charizma tiesiog užbūrė lietuvių publiką ir nepaliko abejonių, kad artimiausiai progai pasitaikius vėl įtrauks Lietuvą į savo turo grafiką.

„Visi mano klausytojai man yra viena didelė šeima, – viename savo interviu pasakoja LP, – kai matai jų degančias akis, suvoki, kad tavo muzika pasiekia jų širdis, tai yra su niekuo nepalyginimas jausmas, tikras stebuklas. Ir aš suprantu, kad mano gerbėjams yra visiškai nesvarbu, kaip aš atrodau, kiek man metų, svarbiausia tai, kad jie paskęsta mano dainose, pagauna tą žinutę, kurią aš jiems siunčiu. Mus jungia meilė.“

Atlikėja gimė 1981 m. italų šeimoje. 1996 m. persikėlė gyventi į Niujorką, tuomet ir pasirinko savo scenos slapyvardį LP. Debiutinis studijoje įrašytas albumas „Heart-Shaped Scar“ pasirodė 2001 m., po kelerių metų buvo išleistas ir antrasis – „Suburban Sprawl & Alcohol“. 2010 m. kūrėja persikraustė į Los Andželą, kur jos laukė pirmas rimtas proveržis – kartu su Rihanna sukurta daina „Cheers (Drink to That)“. Ne mažiau sėkminga buvo ir Christinai Aguilerai sukurta daina „Beautiful People“, įtraukta į filmo „Burleska“ garso takelį.

2012 m. gegužės mėn. Laura pasirodė ant žurnalo „Vogue“ viršelio, o 2014 m. kompanija „Warner Bros. Records“ išleido jos trečiąjį albumą „Forever for Now“. Tačiau vos po metų pasirodęs jos darbas „Lost on You“ tapo išties sėkmingiausiu projektu, padovanojusiu gerbėjams visą eilę puikių kūrinių, tokių kaip „Lost on You“, „Muddy Waters“, „Other People“, „Tightrope“ ir daugelį kitų. Titulinė albumo daina „Lost on You“ tapo platinine daugelyje Europos šalių, o populiariose interneto platformose yra surinkusi šimtus milijonų perklausų.

Koncertas vyks 2018 m. liepos 3 d. Vilniaus universiteto Botanikos sode (Kairėnų g. 43) Bilietus platina bilietai.lt.