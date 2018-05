„Cirque du Soleil“ Vilniuje pristatys J. Camerono „Įsikūnijimo“ įkvėptą šou

Šalies žiūrovams „Cirque du Soleil“ pristatys vieną naujausių ir sėkmingiausių savo kūrinių – vos 2015-ųjų pabaigoje pastatytą nuostabųjį „TORUK – The First Flight“, kurį įkvėpė kino rekordus pagerinęs įspūdingas Jameso Camerono filmas „Įsikūnijimas“ (angl. „Avatar“). Vilnius buvo įtrauktas į šou pasaulinio turo žemėlapį – 2019 m. gegužės 24–26 d. „TORUK – The First Flight“ bus rodomas Vilniaus „Siemens“ arenoje.

„Iki šiol jau keturi Lietuvoje rodyti „Cirque du Soleil“ šou sulaukė milžiniškos sėkmės. Džiaugiamės, kad žiūrovams galime pristatyti dar vieną šio kūrėjo šedevrą kuris, beje, yra brangiausias ir techniškai sudėtingiausias iš visų buvusių Lietuvoje. Nors „TORUK – The First Flight“ rasite viską, kuo garsėja „Cirque du Soleil“ – sudėtingus ir pavojingus akrobatinius numerius, užburiančią muzika, kerinčius kostiumus ir makiažus, tobulus šokio judesius ir aktorystės meną, niekur nematytą scenografiją ir numeriams naudojamus unikalius įrenginius – šis šou yra kitoks. Jis dar ryškesnis, dar labiau įtraukiantis, užburiantis... Be to, jis bene labiausiai iš visų mūsų iki šiol rodytų šio kūrėjo šou tinka visai šeimai, taip pat ir vaikams. „TORUK – The First Flight“ – tai visiškai kitokie įspūdžiai“, – sako „SEVEN Live“ vadovas Tomas Inčikas ir tikina, kad „TORUK – The First Flight“ turėtų būti įtrauktas į kiekvieno šou mylėtojo privalomų pamatyti šou sąrašą.

Jameso Camerono kino filmo „Įsikūnijimas“ įkvėptas „TORUK – The First Flight“ nukelia žiūrovus į egzotišką Pandoros planetos pasaulį ir pasitelkiant vaizduotę, atradimų džiaugsmą ir neribotas žmogaus galimybes panardina į neįtikėtino pasakojimo odisėją.

Šou ištraukos:

Unikalios šou naudojamos vizualizacijos, įvairius magiško pasaulio skraidančius gyvūnus imituojančios sudėtingos konstrukcijos ir kinematografiniai elementai į stulbinantį Jameso Camerono vaizduotės pasaulį įnešė naujų, tik „Cirque du Soleil“ būdingų spalvų. „TORUK – The First Flight“ susilieja dviejų genialių kūrėjų vaizduotės ir žiūrovui dovanoja užburiantį reginį. „Šis šou sujungė žmogaus gebėjimus ir technologijas. Tai spalvingas reginys visai šeimai“, – sako vienas „TORUK – The First Flight“ kūrėjų Michel Lemieux.

„TORUK – The First Flight“ – tai odė Pandoros čiabuvių genties – navių – ryšiui su gamta ir jų tikėjimui, kad viskas, kas gyva, tarpusavyje susiję. Būtina pažymėti, kad „TORUK – The First Flight“ pasakoja kiek kitokią istoriją nei matėme Jameso Camerono filme. „Cirque du Soleil“ žiūrovus nukelia į gerokai ankstesnius laikus – tūkstančius metų prieš pasirodant kino filmui „Įsikūnijimas“ ir gerokai anksčiau nei į Pandorą žengė bet koks žmogus.

Gamtos katastrofa kėsinasi sunaikinti šventąjį navių Sielų medį. Du bebaimiai omatikajos genties berniukai Ralu ir Entu, atsidūrę ant pilnametystės slenksčio, ryžtasi savo rankomis išspręsti problemą. Sužinoję, kad galingasis Torukas gali jiems padėti išgelbėti Sielų medį, kartu su ką tik įgytu draugu ikranu Tsyalu jie keliauja į skraidančius kalnus, kur tikisi surasti raudonai oranžinį siaubūną, valdantį Pandoros padangę. Pranašystė išsipildo, kai virš klanų pakyla tyroji siela, o pagrindinis herojus skrenda ant Toruko, kad navius išgelbėtų nuo siaubingo likimo.

„Cirque du Soleil“ Lietuvoje viešėjo jau keturis kartus ir žiūrovams „Siemens“ arenoje parodė „Saltimbanco“, „Alegria“, „Quidam“ ir „Varekai“.

„TORUK – The First Flight“ bus rodomas gegužės 24–26 d. Vilniaus „Siemens“ arenoje. Prekyba bilietais prasidės penktadienį, birželio 1 d. Bilietus platins „Tiketa“.