„Brexitas“ – ne kliūtis! LMTA orkestras koncertuos su britų dirigentu

Tą įrodo balandžio 4 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje rengiamas LMTA simfoninio orkestro koncertas, kurį diriguos garsus britų dirigentas prof. Clarkas Rundellas.

Dirbęs su tokiomis žvaigždėmis kaip Steve’as Reichas, Timas Garlandas ar Elvisas Costello ir nevengiantis šiuolaikinės įvairių pakraipų muzikos, C. Rundelllas Vilniuje diriguos klasikinę programą, kurioje – Wolfgango Amadeus Mozarto, Josepho Haydno bei britų muzikos meistrų Benjamino Britteno ir Edwardo Elgaro kūriniai. Vakaro solistai – jaunieji Lietuvos scenos atlikėjai: Caroline Savickienė (obojus), Edvardas Kuleševičius (klarnetas) ir Andrius Stankevičius (trimitas).

Britų dirigentas Clarkas Rundellas tarptautinėje scenoje užsirekomendavo kaip nebijantis iššūkių atlikėjas, kurį domina sudėtingos partitūros ir didelės apimties projektai. Kita vertus, britų batutos meistras yra ir entuziastingas pedagogas, profesorius, dėstantis dirigavimą Karališkajame Šiaurės muzikos koledže Mančesteryje („Royal Northern College of Music“) ir tampriai bendradarbiaujantis su Nyderlandų akademijos orkestru. Diriguoti LMTA simfoniniam orkestrui C. Rundellas atvyksta pagal „Erasmus“ mainų programą.

Atlikėjo meninė veiklą įspūdinga. C. Rundellas yra dirigavęs visiems BBC orkestrams, orkestrui „Britten Sinfonia“, Karališkajam Liverpulio filharmonijos orkestrui, „Royal Northern Sinfonia“, Pietvakarių Vokietijos radijo, Melburno, Barselonos simfoniniams orkestrams, „Resedentie“ orkestrui. Taip pat tokiems žinomiems šiuolaikihės muzikos ansambliams, kaip „Klangforum Wien“ ir „Ensemble 10/10“, kameriniam orkestrui „Asko Schoenberg“.

Tarp artimiausių dirigento planų – koncertai su Prancūzijos Lilio nacionaliniu, Sarasotos, Gulbenkiano, Lijono nacionaliniu orkestrais.

Dirigentas aktyviai diriguoja ir operoje. Jis yra parengęs James’o MacMillano operos „Clemency“ („Malonė“) pasaulinę premjerą Karališkoje Londono „Covent Garden“ operoje, Orlando Gough’o „Voices & Votes“ Tarptautiniame Bergeno festivalyje. Taip pat diriguoja Benjamino Britteno „Albertą Herringą“, „Sraigto posūkį“, Charles’o Gounod „Karmen“, Leošo Janáčeko „Katią Kabanovą“ ir kitas operas.

Clarkas Rundellas yra entuziastingas naujosios muzikos atlikėjas. Jis parengė žymių dabarties kompozitorių Steve’o Reicho, Louiso Andriesseno, Marko-Anthony Turnage’o, James’o MacMillano, Django Bates’o, Steve’o Martlando kūrinių pasaulines premjeras.

Ypatinga kūrybinė bendrystė dirigentą sieja garsiu mūsų dienų olandų kompozitoriumi Louisu Andriessenu. Kaip aranžuotojas C. Rundellas parengė L. Andriesseno operos „Rosa“ siuitą, kurios premjerą dirigavo Amsterdamo „Concertgebouw“ salėje griežiant Nyderlandų radijo kameriniam orkestrui. C. Rundellas prisidėjo sudarant siuitą „Vermeer Pictures“ („Vermejerio paveikslai“) iš L. Andriesseno operos „Writing to Vermeer“, atliktą toje pat Amsterdamo salėje ir išliaupsintą kritikų.

Būdamas autoritetingas klasikos dirigentas C. Rundellas nevengia ir mišrių žanrų darbų. Jis bendradarbiauja su žymiais džiazo atlikėjais – Bradu Mehldau, Wayne’o Shorterio kvartetu, Timu Garlandu, Esperanza Spalding, Lew Tabakinu, Gwilymu Simcocku, garsiu popmuzikos dainininku Elvisu Costello, pasaulio muzikos atlikėju Toumani Diabate ir kt.

LMTA simfoninio orkestro koncerte skambės B. Britteno „Sinfonia da Requiem“, E. Elgaro Variacijos originalia tema „Enigma“, W. A. Mozarto Koncerto klarnetui ir orkestrui A-dur 1 dalis (solistas E. Kuleševičius), Koncerto obojui ir orkestrui C-dur 2 ir 3 dalys (solistė C. Savickienė), J. Haydno Koncerto trimitui ir orkestrui Es-dur 1 dalis (solistas A. Stankevičius).

Koncerto pradžia 18 val. Įėjimas laisvas.