„BrainStorm“ Vilniuje pristato naują albumą ir susitinka su gerbėjais

Spalio 20 dieną koncertą Lietuvoje surengsiantys latviai „BrainStorm“ šiandien pristato naują savo albumą „About the Boy Who Plays the Tin Drum“, o jo išleidimo dieną grupė leidžia… Vilniuje.

Anksčiau pristatę du singlus iš naujojo albumo – „My Mind’s So Lost (On You)“ ir „Wonderful Day“ – jo kūrimo darbus „BrainStorm“ nariai pradėjo beveik prieš metus, o albumą įrašinėjo net trijose skirtingose vietose – Rygoje, Ikskilėje ir Stokholme. Prie „About the Boy Who Plays the Tin Drum“ kūrimo prisidėjo švedų atlikėjai ir prodiuseriai Povelas Olsonas ir Davidas Larssonas, o jo dizainu rūpinosi žymus olandų fotografas Antonas Corbijnas.

Grupės nariai teigia, jog naujausias albumas jiems labiausia siejasi su džiaugsmu: džiaugsmu kurti dainas, džiaugsmu bendradarbiauti, džiaugsmu dainuoti ir groti, džiaugsmu būti su draugais, kuriuos pažįsti nuo vaikystės. „About the Boy Who Plays the Tin Drum“ sudaro dešimt dainų, kurių dvi – latvių ir rusų kalbomis, likusios anglų. Nuo šiandien jas visas galima išgirsti skaitmeninėse muzikos parduotuvėse ir klausymo platformose, o fiziniu pavidalu albumą visi norintys galės įsigyti kiek vėliau.

Grupės sprendimu, pirmieji apie kūrybinio proceso džiaugsmus šiandien išgirs grupės gerbėjai Vilniuje. Grupės nariai Renaras Kauperis ir Janis Jubaltis jau atvyko į Vilnių, dalyvavo rytinėje televizijos laidoje, apsilankė koncertų salėje „Compensa“, o 19 valandą „BrainStorm“ rengia susitikimą Vilniaus gatvėje įsikūrusioje „Caffeine“ kavinėje.

Vasarą grupė praleis albumo pristatymo ture Latvijoje, o rudenį grįš į Vilnių ir spalio 20 dieną surengs koncertą koncertų salėje „Compensa“, kur visi susirinkę galės išgirsti hitais tapusias „BrainStorm“ dainas „Maybe“, „My Star“, „Thunder Without Rain“, „A Day Before Tomorrow“ ir daugybę kitų, taip pat kūrinius iš šiandien pristatomo albumo.