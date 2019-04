Amerikiečių dainininkė LP grįžta į Vilnių su nauju albumu

Trapi ir charizmatiška Laura Pergolizzi Lietuvoje turi didelį būrį savo ištikimų klausytojų, kuriems šį sykį pristatys savo naujausią albumą „Heart To Mouth“. Iš širdies į lūpas, iš dainininkės sielos gelmių į visų mūsų širdis sklindanti muzika giliai paliečia kiekvieną klausytoją, jos kūryba atveria dvasią ir apnuogina mūsų jausmus. „Nes tik tai, kas tikra, kas spindi savimi, o ne dirbtinumu, yra gražu“, – ši garsioji indų rašytojo R. Tagoro sentencija turbūt geriausiai apibūdina tai, dėl ko gerbėjai visada sugrįžta į LP pasirodymus, kaskart atsivesdami vis daugiau brangiausių jiems žmonių.

Naujas albumas „Heart To Mouth“

Pasauliui reikia daugiau nuoširdžių žmonių. Jums niekada nereikia spėlioti, apie ką galvoja LP. Ji mielai pati jums tai pasakys.

Tiesą sakant, dainų kūrėja ir atlikėja LP, leisdama naują įrašą, kaskart atskleidžia visas savo kortas. Taigi penktasis studijinis dainininkės albumas, pavadintas „Heart To Mouth“, kurį išleido „BMG/Vagrant“, yra pats atviriausias iš iki šiol buvusių darbų. Be filtrų, be cenzūros ir be jokio kito šlamšto.

„Kai aš atsistoju prie mikrofono ir pradedu dainuoti, galiu pajausti tiesioginį ryšį tarp mano širdies ir mano lūpų“, – sako LP. „Anksčiau tai buvo miestas su daugybe gatvių, kurioms reikėjo mano dėmesio. Dabar aš jaučiu savyje didelį greitkelį, kuriuo teka mano emocijos. Nesvarbu, ar tai yra liūdnesnės dainos, ar didingi himnai, jie visi ateina tiesiai iš mano širdies“.

Ji pradėjo tiesti kelią į šį greitkelį 2017 m. su albumu „Lost On You“. To paties pavadinimo titulinė albumo daina jau turi virš 500 mln. perklausų ir yra pelniusi platininio disko statusą Lenkijoje, Rusijoje, Graikijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse. LP vaizdo klipų „Lost on You“, Muddy Waters“ ir „When We‘re High“ bendrų peržiūrų skaičius kasmet perkopia 280 mln., dainininkę cituoja tokie leidiniai kaip „Billboard“, „Paper“, „Out Magazine“, „V Magazine“, „Interview“, britų „Vogue“ ir daugelis kitų. LP pasirodė ir didžiausiose televizijos laidose, nuo „The Tonight Show“ su Jimmy Fallonu ir „The Late Late Show“ su Jamesu Cordenu iki Conano ir Joolso Hollando, Laura yra koncertavusi ir tokiuose festivaliuose kaip „Coachella“, „Osheaga“, „Outside Lands“ ir „Mad Cool“.

Medžiagą savo naujausiam albumui „Heart To Mouth“ dainininkė pradėjo rinkti dar 2017 m., bendradarbiaudama su „Lost On You“ prodiuseriu Mike‘u Del Rio (dirbusiu su Eminemu, „X Ambassadors“, Skylar Grey) ir kūrėju Nathanielu Campany. „Metams bėgant supratau, ko aš noriu pati iš savęs, ką konkrečiai noriu pasakyti, ką trokštu perduoti žmonėms ir ką aš noriu atlikti scenoje“, – tęsia Laura. „Aš pagaliau galiu parodyti tai, ką noriu, ir taip, kaip noriu. Man nereikia niekieno leidimo. Aš galiu būti savimi ir tikrai turiu, ką pasakyti. Niekas iš mūsų negyvena tobulo gyvenimo, bet mes bent jau galime apie tai parašyti“.

Ir ji parašė. Albumas „Hear To Mouth“ yra tikras sielos šauksmas. LP atvirai pasakoja apie meilę, geismą, baimę, nesaugumo jausmą, neištikimybę, sielvartą ir išganymą. „Ironiška, bet dainą „Recovery“ aš sukūriau po neištikimybės, tačiau labai greit pati atsidūriau tokioje pat gyvenimo situacijoje“, – pripažįsta kūrėja. „Tas jausmas tiesiog siaubingas. Tu niekada to iki galo nesuprasi, kol neatsidursi abiejose pusėse. Labai blogai sudaužyti kažkieno širdį, tačiau dar labiau skauda, kai tu pati lieki sudaužyta širdimi“.

Ir visos kitos albumo dainos yra persmelktos gilių išgyvenimų ir gyvenimo atradimų – tai ir „Girls Go Out“, „Die For Your Love“, „One Night In The Sun“, „Dreamer“ ir daugelis kitų. „Aš galiu patirti ir perteikti visą emocijų spektrą per vieną dieną“, – sako LP. „Nes žinau, kaip paaiškinti labai daug vos keliais žodžiais. Tai buvo mano tikslas. Nėra ko slėpti“. „Esu laiminga, kad turiu klausytojus, kuriems galiu viską papasakoti. Jie žino, kaip sunkiai aš ėjau link to, kur dabar esu, ir aš labai jiems dėkinga, nes mes visi kartu keliaujame nuo lopšio iki kapo. Aš esu čia tik tam, kad dainuočiau apie tai. Jei jums patinka – nuostabu, nes aš myliu tai, ką darau. Jei ne, tiesiog išmeskit viską ir pamirškit“, – juokiasi LP.

Koncertas vyks 2019 m. birželio 30 d. Vilniaus Kalnų parke.

Išankstinė prekyba MEDUSA CONCERT feisbuko klubo nariams su kodu – nuo balandžio 11 d. Vieša prekyba bilietais – nuo balandžio 15 d. www.bilietai.lt

Koncertą organizuoja www.medusaconcert.lt.