Tyrimas: 72 proc. lietuvių prisipažino vairuodami užsiimantys pašaline veikla

Pagal Kelių eismo taisykles (KET), vairuodamas automobilį asmuo negali užsiimti jokia kita veikla. Tačiau net 72 proc. žmonių teigia ne tik vairuojantys, bet ir užsiimantys pašaliniais veiksmais. Dažniausiai lietuviai prie vairo užkandžiauja (45 proc.), naudojasi telefonu be laisvųjų rankų įrangos (31 proc.) ir garsiai klausosi muzikos (taip pat 31 proc.). Be to, moterys vairuodamos linkusios mažiau nusižengti nei vyrai. Tokius duomenis parodė draudimo bendrovės „If“ užsakymu atlikta gyventojų apklausa.