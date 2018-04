Trigubas „Kia“ triumfas prestižiniuose apdovanojimuose

Visi jie laimėjo savo kategorijose. „Stinger“ laimėjo dar ir „Best of the Best“ – geriausio iš geriausiųjų – apdovanojimą.

Triguba šių metų pergalė tęsia sėkmingą „Kia“ automobilių triumfą apdovanojimuose už automobilių dizainą. Dabar gamintojas turi iškovojęs jau 21 šį prestižinį apdovanojimą. Pirmoji pergalė pasiekta dar 2009 metais, kai buvo apdovanotas „Kia Soul“. Šie trys apdovanojimai pasiekti iš karto po to, kai šių metų pradžioje „iF Design Award“ rinkimuose „Kia“ tai pat iškovojo net tris apdovanojimus.

„Mūsų automobilių dizaino kūrimo komanda labai didžiuojasi šiuo trigubu triumfu. Tai rodo „Kia“ kompanijos aistrą kurti kokybiškus ir išsiskiriančius automobilius, kurie buvo įvertinti grupės tarptautinių dizaino ekspertų“, – sakė „Kia“ koncerno vyriausiasis dizaineris ir kompanijos prezidentas Peteris Schreyeris. „Ketvirtą kartą laimėti „Red Dot: Best of the Best“ apdovanojimą yra tikrai unikalu. Esame laimingi, kad mūsų modernus požiūris į klasikinį „Gran turismo“ stilių, kuris įkūnytas naujausiame „Kia Stinger“ modelyje buvo pripažintas.“

„Stinger“ modelis sukurtas Frankfurte esančiame „Kia Europe“ dizaino centre Vokietijoje ir derina savyje klasikinį „Gran Turismo“ su erdviu interjeru. Automobilio išvaizdos kūrėjai sėmėsi iš klasikinių tokio tipo automobilių, kurie buvo populiarūs praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje. „Stinger“ išvaizdoje dera raumeningas siluetas, raumeningos ratų arkos ir elegantiškos „Fastback“ kėbulo proporcijos.

Kompaktinis padidinto pravažumo automobilis, vadinamasis krosoveris „Stonic“, taip pat buvo sukurtas Frankfurte. Tai išsiskiriančio dizaino automobilis, derinantis savyje elegantišką išvaizdą ir praktiškas visureigio formas. Tai daugiausiai stiliaus elementų ir aksesuarų siūlantis „Kia“ modelis šio gamintojo istorijoje. Pirkėjai gali rinktis iš daugybės dviejų spalvų kėbulo derinių ir įvairių interjero spalvų.

Trečioji mažiausio „Kia“ gamos modelio - „Kia Picanto“ – karta tapo jaunatviška ir turi energingą charakterį. Tai vienas labiausiai išsiskiriančių A segmento automobilių rinkoje. Išskirtinė išvaizda dera su aukštos kokybės interjero medžiagomis, gamintojai siūlo ir daugybę įvairių stiliaus elementų bei aksesuarų. Tai vienas erdviausių automobilių savo klasėje.

„Red Dot“ apdovanojimai pradėti dar 1955 metais, juo sugalvojo Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje Vokietijoje įsikūręs Dizaino institutas ir per tuos metus tai tapo vienais prestižiškiausių pramoninio dizaino apdovanojimų pasaulyje. Vertinimo komisijoje dirba 40 nepriklausomų dizainerių, dizaino profesorių ir žurnalistų iš viso pasaulio.

„Red Dot“ dizaino apdovanojimai skiriami trijose kategorijose: produkto dizainas, komunikacijų dizainas ir dizaino koncepcija. Produktai apdovanojami atsižvelgiant ne tik į dizainą, bet ir į inovacijas, kokybę, funkcionalumą ir ekologiją. Šiais metais konkursui buvo užregistruoti daugiau kaip 6300 produktų iš 59 skirtingų šalių.

Oficiali apdovanojimų ceremonija bus surengta šių metų liepos 9 dieną Esene, Vokietijoje, Aalto teatro operos namuose. Šio pastato dizainą kūrė Alvaras Aalto.