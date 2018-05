Tikimasi, kad skaitmeninės technologijos padės išvengti išpuolių keliuose

Susidomėjimas technologija, vadinama geografine aptvarine zona (geo-fencing), padidėjo po to, kai pagrobtas sunkvežimis buvo panaudotas per išpuolį Švedijos sostinėje Stokholme 2017 metų balandį, per kurį žuvo penki žmonės.

Naudojant pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) transporto priemonės vietai nustatyti, minėta technologija gali automatiškai sumažinti transporto priemonės greitį, taip apribodama galimą žalą, jeigu automobilis patektų į pėsčiųjų zoną.

Nuo 2016 metų keliuose Europos miestuose įvykdytos mirtinos atakos, kai transporto priemonės buvo nukreiptos į žmonių minias. Panašaus pobūdžio išpuoliai įvykdyti Barselonoje, Londone, Berlyne ir Nicoje.

Švedijos projektui, kuris yra pristatomas antradienį, vadovauja Švedijos transporto administracija. Jį remia šalies vyriausybė bei Stokholmo ir Geteborgo miestai.

Kita potenciali nauda yra reguliuoti transporto priemonės degalų sąnaudas, taip pat – užtikrinti, kad tam tikrose srityse būtų leidžiama važiuoti tik atitinkamų išmetamųjų teršalų normų transporto priemonėms.