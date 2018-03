Penki didžiausi mitai apie „Mini“ automobilius

„Lietuvoje daugiau žmonių važinėja naudotais nei naujais automobiliais ir kur kas dažniau susiduria su prastai prižiūrėtais modeliais bei jų techniniais nesklandumais. Taip atsiranda nemažai nepamatuotų kalbų ir mitų, kurie daro įtaką pirkėjų nuomonei – taip žmogus gali be reikalo apriboti savo pasirinkimo galimybes. Nors „Mini“ prekės ženklas kitais metais švęs jau 60-ąjį jubiliejų, mitų apie juos sklando dar gana nemažai. Juos galima nesunkiai paneigti pasitelkus faktus“, – teigia BMW ir „Mini“ prekės ženklo vadovas Lietuvoje Martynas Daujotas.

1 mitas. „Mini“ nesaugūs

Šiuolaikiniai automobiliai, nepriklausomai nuo jų dydžio, gali būti labai saugūs. Pavyzdžiui, naujasis „Mini Countryman“ 2017-aisiais nepriklausomos saugumo organizacijos „Euro NCAP“ bandyme surinko didžiausią įmanomą įvertinimą – 5 žvaigždutes. Puikiai buvo įvertintas tiek suaugusiųjų, tiek ant galinės sėdynės sėdinčių vaikų saugumas.

JAV populiariausiuose IIHS („Insurance Institute for Highway Safety“) tyrimuose 2018-ųjų „Mini Cooper“ beveik visose srityse surinko maksimalius įvertinimus.

2 mitas. „Mini“ nepraktiški

Praktiškumas paprastai apibrėžiamas durų skaičiumi, erdve salone ir bagažinės talpa. Ir čia „Mini“ gali nustebinti gerąja prasme. „Mini Countryman“ ilgis yra vos 4,3 metro – tai kompaktinės klasės krosoveris, tačiau jo bagažinėje telpa net 450 l krovinio. Tai – skaičius, kuriuo dar prieš dešimtmetį didžiuodavosi gerokai didesni universalai.

Be to, „Mini“ šiandien gaminami ir su ketverias duris turinčiu kėbulu – tai palengvina įlipimą į automobilio galinę dalį.

3 mitas. „Mini“ neekonomiški

Mažiausio trejas duris turinčio „Mini Cooper“ su benzininiu varikliu vidutinės degalų sąnaudos tesiekia 4,8 l/100 km, o didžiausio „Countryman“ – 5,5 l/100 km. Net ir speciali galinga „Mini John Cooper Works Clubman“ neprivers dažnai lankytis degalinėje – 231 AG pasiekiantis keturiais ratais varomas automobilis iki 100 km/val. įsibėgėja vos per 6,3 sek., o vidutiniškai suvartoja tik 6,8 l/100 km benzino.

Be to, „Mini Countryman“ galima įsigyti ir su iš tinklo įkraunamu hibridiniu varikliu – jo benzino sąnaudos siekia vos 2,2 l/100 km, nors su 224 AG pasiekiančia jėgaine automobilis iki 100 km/val. įsibėgėja per 6,8 sek.

4 mitas. „Mini“ nepatikimi

Naujų „Mini“ pirkėjai servise paprastai apsilanko atėjus laikui keisti alyvą, stabdžių trinkeles ar pan. Naudotų „Mini“ pirkėjams gali nutikti visko: ypač jeigu automobiliui apie 10 metų, nėra žinoma jo aptarnavimų istorija, o kaina – gerokai mažesnė nei rinkos vidurkis. Tokio automobilio pirkimas be patikros autorizuotame servise yra rizikingas.

Kartais mitai apie nepatikimumą atsiranda ir dėl pačių gamintojų sprendimų. Pavyzdžiui, į „Mini“ automobilius 2001–2006 m. buvo montuojamos bepakopės CVT pavarų dėžės, kurių priežiūra reikalavo daugiau dėmesio. Nemažai tais metais pagamintų „Mini“ su automatinėmis dėžėmis įsigijusių žmonių susidūrė su nesklandumais, tad netruko išplisti kalbos apie prastas „Mini“ pavarų dėžes. Tačiau į naujausius modelius montuojamos dviejų sankabų, septynių laipsnių „Steptronic“ pavarų dėžės ne tik užtikrina didžiausią vairavimo malonumą bei efektyvumą, bet ir yra labai patikimos.

5 mitas. „Mini“ brangūs

Trejas duris turinčio „Mini“ kaina prasideda nuo 23 tūkst. eurų, o krosoverio „Countryman“ – nuo 29 tūkst. Tokios kainos „premium“ automobilių segmente neturi analogų.

Be to, „Mini“ ne vienerius metus laikosi įvairiuose ilgiausiai vertę išlaikančių automobilių reitinguose. Geriausia investicija savo klasėse ne kartą buvo pripažinti „Mini One“, „Mini Cooper S Paceman“, „Mini One Convertible“ ir „Mini Cooper“ modeliai. Kaip automobilio efektyvumas bei patikimumas, vertės stabilumas yra itin svarbus kriterijus vertinant investicijos į automobilį efektyvumą.