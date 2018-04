Nuo gegužės keičiasi automobilių išregistravimo tvarka

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką transporto priemonės, kurių techninė apžiūra ar civilinės atsakomybės privalomasis draudimas negalioja daugiau nei 180 dienų, arba nesumokėti valstybės nustatyti mokesčiai, automatiškai išregistruojamos iš „Regitros“.

Nuo gegužės 1-osios eksploatuoti netinkamas automobilis bus išregistruojamas tik pateikus transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą. Jeigu savininkas tokio pažymėjimo pateikti negalės, o transporto priemonės eksploatacija pasibaigusi po 2004-ųjų gegužės, jos savininkas privalės pateikti paaiškinimą raštu.

Tikimasi, kad naujoji tvarka paskatins nelegalius automobilių ardytojus išlįsti iš šešėlio, be to, sumažės atvejų, kai automatiškai išregistruoti automobiliai paliekami be priežiūros kiemuose ar bendro naudojimo vietose.