Lietuvoje gimsta dar vienas transporto muziejus

Asociacijos "Retromobile" muziejaus padalinys prieš kelerius metus veiklą pradėjo Šiauliuose, o kitąmet, tikimasi, duris atvers dar viena tokia įstaiga Lazdijų rajone.

Pasak Lazdijų savivaldybės atstovų, savivaldybė yra pasirengusi suteikti šiuo metu nebenaudojamas buvusias Valstybės sienos apsaugos tarnybos Lazdijų rinktinės patalpas ir greta esančią teritoriją Dumblio kaime – iš viso apie 2 000 kv. m teritoriją.

Asociacijos "Retromobile" prezidentas Ramūnas Kardelis tikina, kad į juos su pasiūlymu kreipėsi pati Lazdijų rajono savivaldybė, kadangi asociacija jau kurį laiką ieškojo pataplų plėtrai, toks pasiūlymas buvo sutiktas su džiaugsmu ir didžiuliu entuziazmu.

"Asociacijos nariai saugo daug gerai restauruotos istorinės technikos, kurią norėtų parodyti visuomenei, tačiau tam paprasčiausiai stigo vietos – patalpose, esančiose Kaune, vietos jau per mažai, be to, neaiškus ir tolesnis muziejaus likimas, Šeduvoje esantis muziejus taip pat pilnas technikos, be to, mes ieškojome galimybių, kur galėtume įkurdinti visą turimą stambiąją istorinę techniką, tad toks pasiūlymas mums nukrito tarytum iš dangaus", – juokavo R.Kardelis.

Jis viliasi, kad, sutvarkius patalpas, jose bus galima eksponuoti apie 100 vienetų istorinės technikos. "Manome, kad didžiąją dalį ekspozicijos sudarys karinė, vikšrinė ir šarvuotoji technika, specialiosios paskirties transportas, nes būtent tokio tipo istorinės technikos ekspozicijai ir ieškojome vietos. Žinoma, bus ir lengvųjų automobilių", – pasakoja pašnekovas.

Jau šią savaitę turėtų būti pasirašyta sutartis tarp "Retromobile" asociacijos ir Lazdijų savivaldybės. Tuomet iškart prasidės patalpų įrengimo ir pritaikymo ekspozicijai paruošimas. Jeigu viskas rutuliosis pagal teigiamo scenarijaus gaires, jau ateinantį pavasarį šis muziejus turėtų atverti duris lankytojams.

"Deriname daug dalykų su Lazdijų rajono savivaldybe, kuri jau suplanavusi istorinės technikos ekspoziciją įtraukti į savivaldybės lankomų objektų sąrašą, galbūt net bus rastas finansavimas ir muziejaus gido pareigybei. Viliamės, kad tokia graži bendradarbiavimo pradžia tęsis ir toliau", – kalbėjo R.Kardelis. Tiesa, jis suskubo nuraminti ir kauniečius, kurie, išgirdę šią žinią, jau pradėjo galvoti, kad iš Aleksoto išsikels istorinės technikos muziejus – kol kas tokių planų, pasak R.Kardelio, nėra, o su savivaldybe bandoma rasti kompromisą, kad asociacijai būtų leista vykdyti veiklą turimose patalpose.