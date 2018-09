Lietuvą pasiekė pirmasis elektrinis furgonas „Volkswagen e-Crafter“

Rugsėjį vokiečių gamintojas Lietuvos rinkai pristatė pirmąjį komercinį elektromobilį „Volkswagen e-Crafter“. Už aplinkos tausojimą elektrinis furgonas šiemet gavo „Europos transporto apdovanojimą“. Gamintojai praneša, kad ši nulinės emisijos transporto priemonė yra pritaikyta eksportui ir kelionėms transporto priemonių eismą dėl taršos varžančiuose miestuose, tokiuose kaip Hamburgas, Londonas ar Paryžius.

Gamintojai skelbia, jog pirkėjai galės rinktis 100 kW jėgos, 1,72 t apkrovos modelius, kurių kaina šalyje sieks 75 221 eurų. Furgonai pasižymi komplektacija, pritaikyta logistikos sektoriui, ypač amatininkams, aprangos mažmenininkams, energijos tiekėjams ir autobusų bei taksi paslaugas teikiančioms įmonėms. Gamintojų teigimu, kuriant elektrinę komercinio furgono versiją, buvo remiamasi optimizuotu „Crafter“ Euro-6 dyzelinio automobilio variklio pajėgumo pavyzdžiu, todėl elektrinis variklis pasižymi senajam modeliui būdinga trauka.

Patogus važiuoklės technikos išdėstymas gamintojams leido optimizuoti erdvę ir padidinti vairavimo komforto lygį. Atstovai teigia, jog priekinėje dalyje įmontuota ličio jonų baterija leidžia išlaikyti furgono plotą ir pilnai išnaudoti 2,590 mm aukščio, 10,7 kv. m talpos vidinę furgono erdvę kroviniams, sveriantiems iki 1,72 t.

Elektrinis variklis ir pažangi komplektacija

Kartu su akumuliatoriumi, pavarų dėže ir diferencialu elektrinis 100 kW varomosios jėgos variklis integruotas furgono priekyje – tai pagerina įsibėgėjimo greitį ir manevringumą. Gamintojai tvirtina, jog naujojo modelio elektrinis variklis didžiausią sukimo momentą gali pasiekti net iš stovimos padėties. Tai furgonui leidžia lengvai įveikti net 20 proc. įkalnes. Gamintojai pabrėžia, jog nepaisant šių inovatyvių elektromobilio savybių, naujasis modelis kelyje taupo energiją ir greitai pasikrauna.

Skelbiama, jog lėto įkrovimo AC stotelėse naujojo furgono bateriją galima įkrauti per 5 val. 20 min. – dažniausiai tai daroma transporto priemonę paliekant per naktį. Tuo tarpu greito CCS tipo įkrovimo stotelėse 80 proc. baterija pasikrauna vos per 45 min.

Gamintojas teigia, jog tarp visų inovacijų modelyje bus įrengta ir pažangi vairuotojų pagalbinė įranga, komfortą užtikrina informacijos ir pramogų sistemos. Tuo tarpu standartinėje komplektacijoje bus įrengta patobulinta parkavimosi įranga „ParkPilot“.

Aplink visą furgoną išdėstyti jutikliai padės vairuotojams manevruoti mažose erdvėse ir išvengti kliūčių elektromobilio šonuose, priekyje ir gale. Taip pat bus pristatyta įprasta kryžminio vėjo pagalbinė sistema, priekinės LED lempos, automatinė oro kondicionavimo sistema, šildomos sėdynės bei priekinis langas, „Discover Media“ navigacija, balso kontrolė bei išmaniųjų telefonų jungimosi sistema „App Connect“.

Pristatydami naują modelį, gamintojai skelbia, jog dėl šiuolaikiškų techninių sprendimų, padidinto komforto lygio ir vizualiai patrauklios išvaizdos furgonas buvo išrinktas sėkmingiausiu 2018-ųjų gamintojo modeliu. Skaičiuojama, jog vien per pirmąjį šių metų pusmetį komercinis „Volkswagen“ transportas „Crafter“ modelio pardavimus Europoje padidino ketvirčiu – iki 26 800 vienetų.