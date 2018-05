Kuo pasirūpinti, kad kelionė su augintiniu būtų sklandi?

„Po saloną šmirinėjantis, po sėdynėmis ir kojomis landžiojantis, ar galvą pro atdarą langą kaišiojantis augintinis mielai atrodo nebent tik reklaminiuose klipuose. Iš tiesų toks gyvūno elgesys gali ne tik trikdyti vairuotoją, blaškyti jo dėmesį, bet ir tapti eismo įvykio priežastimi. Be to, šitaip elgdamasis, gyvūnas nesunkiai gali susitraumuoti pats ar sužeisti keleivius.

Todėl gyvūnai automobiliu turi būti gabenami narveliuose, specialiose transportavimo dėžutėse, būti saugiai prisegti specialiais diržais arba gyvūnui skirta erdvė atskirta specialiu automobiliniu tinkleliu“, – sako draudimo bendrovės BTA Ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis.

Nors kai kurie gyvūnai į keliones leidžiasi noriai, tačiau kur kas dažniau jie šiltuoju metų laiku keliones automobiliu tveria gana sunkiai, nes yra ypač jautrūs aukštai temperatūrai, dalį jų nuo automobilio supimo pykina, be to, jie nori gerti, valgyti, lakstyti ar pažaisti.

Jeigu kelionės sąlygos nėra komfortiškos, gyvūnai gali būti neramūs, reikšti savo nepasitenkinimą, o vairuotojas dėl to bus priverstas stabčioti ir daryti kur kas dažnesnes pertraukėles, nei planavo.

„Iš prigimties socialūs šunys keliauti dažnai mėgsta, tačiau jie vis tiek turėtų būti vežami narvuose ar prisegti specialiais saugos diržais. Būtina nepamiršti retkarčiais sustoti ir suteikti gyvūnui galimybę pramankštinti kojas, atsigerti vandens. Katės ir šeškai turi būti vežami narveliuose ar patikimose transportavimo dėžutėse.

Sustojus jiems, skirtingai nei šunims, leiskite judėti automobilio salono ribose. Į tai, kad keliaujate su keturkoju draugu, atsižvelkite ir planuodami kelionės trukmę ir net maršrutą. Pagalvokite, kur galėsite patogiai stabtelti neilgoms pertraukėlėms“, – pataria augintinių centro „Pet City“ atstovas Vilius Dovydauskas.

Pasak jo, kiekvienas šeimininkas geriausiai pažįsta savo augintinį, tad žino, kas jam svarbu kelionėje. Ir nors su augintiniu keliauti gali būti labai smagu, esant ypatingoms aplinkybėms verta pagalvoti, ar tai tikrai neišvengiama.

„Prieš apsispręsdami, ar gyvūną imti į kelionę, nuoširdžiai atsakykite į klausimą ar tai geriausia išeitis. Jei nesate įsitikinę, kad gyvūnas ištvers ilgesnę kelionę, jo priežiūrą verčiau patikėti profesionalams ir naudotis gyvūnų viešbučio paslaugomis.

Jei išvykę būsite neilgai, padėti gali ir gyvūnus mylintys bei žinantys, kaip juos tinkamai prižiūrėti giminaičiai, draugai ar kaimynai“, – sako V. Dovydauskas.

Tuo tarpu draudikai pastebi, kad pagrindinė ir didžiausia klaida, daroma keliaujant kartu su gyvūnu, – jo paleidimas laisvai vaikščioti automobilio salone. Paleistas gyvūnas gali trukdyti vairuotojui, lipti ant kelių, lįsti po pedalais. Nuolat įkyriai lojantis ar kniaukiantis keturkojis taip pat gali blaškyti vairuotojo dėmesį ir trukdyti susikoncentruoti į vairavimą.

„Kai gyvūnas laisvai juda salone, staigesnio manevravimo ar stabdymo atveju rizikos zonoje atsiduria visi ekipažo nariai ir pats gyvūnas, kuris dėl to gali patirti sumušimų, lūžių ar net žūti. Tačiau tikrai tenka pamatyti vaizdą, kad automobiliui dalyvaujant eisme gyvūnas laisvai šmirinėja po automobilio saloną, dairosi pro langus, įsitaiso pagulėti ar miegoti prie galinio lango.

Jis tikrai galėtų skristi išilgai automobilio salono vien tik staigiau paspaudus stabdį. Tokiu atveju jis mėgintų įsikibti nagais, o tokiomis aplinkybėmis jam jokio skirtumo ar tai sėdynė, salono apmušalas ar žmogus“, – sako BTA Ekspertizių skyriaus vadovas.

Jo teigimu, palikti vieni automobilyje gyvūnai gali ne tik perkaisti, bet ir pridaryti nemažai žalos: draskyti salono apmušalus, apkramtyti plastmasines dalis ir pan.

„Tikrai ne veltui daug kalbama apie tai, kad nederėtų gyvūnų palikti vienų ilgesnį laiką visiškai uždarytame salone. Taip jie gali perkaisti, tiesiog blogai jaustis ar net nugaišti, todėl visada įvertinkite, kaip gyvūnas jausis net trumpam stabtelėjus prie prekybos centro.

Kita nemenka klaida – važiuojant atidaromi langai ir dėl to kylantis gyvūnui pavojingas skersvėjis. Be to, praviri langai masina gyvūnus išsmukti, pabėgti, o taip elgdamiesi jie rizikuoja patirti traumų ar net žūti. Ypač dažnai taip gyvūnai išsprunka stabtelėjus poilsio valandėlei“, – sako „Pet City“ atstovas.

Kad kelionė su mylimiausiu augintiniu tikrai būtų saugi tiek jam, tiek visam ekipažui, būtina pasirūpinti keliavimui reikalingomis priemonėmis: neapvirstančiais dubenėliais, nešiojamu tualetu katėms, jei kelionė ilgesnė. Transportavimo namelius ar narvelius patariama iškloti vienkartinėmis, skysčio nepraleidžiančiomis palutėmis.