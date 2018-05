Kokia Lietuvoje važinėjančių automobilių metinė rida?

Kiek kilometrų jūs nuvažiuojate automobiliu per vienerius metus? 10, 20, 30 tūkstančių? Daugiau? Portale Autogidas.lt atliktos apklausos duomenimis, didžioji dalis respondentų automobilį naudoja sąlygiškai mažai – 58 proc. jų teigė nuvažiuojantys iki 20 tūkst. kilometrų per metus.

Iš viso internetu atliktoje apklausoje dalyvavo 277 žmonės. Jų buvo klausiama, kiek kilometrų per metus nuvažiuoja automobiliu, o atsakydami jie turėjo pasirinkti vieną iš keturių variantų: iki 10 tūkst., 10-20 tūkst., 20-30 tūkst. arba virš 30 tūkst.

Apklausa atskleidė įdomų dalyką. Nors Lietuvoje bene du trečdalius parko sudaro dyzeliniai automobiliai, respondentai teigė važiuojantys palyginti mažai kilometrų – trys penktadaliai per metus įveikia mažiau nei 20 tūkst. Tai keista, nes per metus nuvažiuojant tik tiek kilometrų, ekonomiškai tikslingiau yra naudoti benzinu varomą automobilį – jiems nereikia tokių galingų akumuliatorių, keisti pakaitinimo žvakių, degalų filtro, o ir patys varikliai neretai paprastesni, neturi turbokompresorių.

Apklausos respondentai dažniausiai rinkosi atsakymo variantą, kuriame pažymėta 10-20 tūkst. metinė rida – tiek kasmet nuvažiuojantys teigė 39 proc. vairuotojų. Dar 19 proc. rinkosi variantą „Iki 10 tūkst. km“. 20-30 tūkst. km per metus įveikiantys nurodė 23 proc. apklaustųjų, daugiau nei 30 tūkst. – 19 proc. Kokias išvadas galima daryti iš tokių atsakymų?

Visų pirma, keistai didelis mažai važiuojančių vairuotojų skaičius. Tokia rida gali būti pateisinama išskirtiniam, projektiniam automobiliui, kuris išvažiuoja ne kiekvieną dieną, o žieminių padangų neretai išvis neturi. Tačiau žmonių, kuriems toks automobilis būtų vienintelė transporto priemonė, yra labai mažai – paprastai turimas ir kasdieniams reikalams skirtas „daily car“.

Kitas variantas – antrieji šeimos automobiliai. Jeigu pagrindinis kiekvienais metais įveikia bent 20 tūkstančių kilometrų, tai antrasis, dažnu atveju naudojamas tik vieno šeimos nario kelionėms mieste, po 10 metų eksploatacijos išties gali būti parduotas kaip važiavęs tik į bažnyčią ir atgal. Trečias variantas – kai kurios šeimos išties nuvažiuoja nedaug kilometrų savo turimu automobiliu. Jeigu jos daug keliauja, gyvena centrinėje miesto dalyje, į darbą dažnai vaikšto pėstute, tokia rida yra visiškai normali.

Kad ir kokia bebūtų priežastis, tokia rida kai kuriems automobiliams nėra sveika. Jeigu 10 tūkst. km per metus nuvažiuoja benzininis modelis, tuomet viskas gerai. Tačiau dyzeliniams gali būti problemų – ypatingai jeigu automobilis modernesnis ir jame yra DPF filtras, kuris užsikiša iš jo išvalymui būtinos ilgesnės kelionės.

To nedarant, nepraeis nei 100 tūkstančių kilometrų, kai išmetimo sistemai reikės didelio ir brangiai kainuojančio remonto. Be to, važinėjant trumpais atstumais kur kas greičiau išsikrauna akumuliatorius – benzininiam automobiliui tą pajusti sunkiau, tačiau dyzelinio užkūrimui galios, ypatingai šaltuoju sezonu, reikia daug daugiau. Nenustebkite, jeigu 10 tūkst. km per metus įveikiančio dyzelinio automobilio akumuliatorių teks keisti kas 2-3 metus, o kiekvieną žiemą prie didesnių šalčių teks naudotis viešuoju transportu.