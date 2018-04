Kodėl motociklininkai jaučiasi pranašesni už automobilių vairuotojus?

Daugelio motociklų techninės charakteristikos leidžia be didesnių problemų pravažiuoti tarp kamštyje stovinčių automobilių. Tokiu būdu motociklininkai aplenkia spūstis ir beveik be sustojimo gali judėti ten, kur automobilių vairuotojai priversti stovėti. Tuo metu automobilių vairuotojai dėl tokių veiksmų dažnai pyksta, nes bijo, kad taip važiuojantis motociklininkas gali apgadinti automobilį ir net pats to nepastebėjęs nuvažiuoti toliau, taip pat trukdo stebėti aplinką, trukdo persirikiuoti. Ar automobilių vairuotojai pyksta be pagrindo? O galbūt motociklininkai tokiais savo veiksmais tikrai perlenkia lazdą?

Lietuvos kelių policijos tarnybos vyresnioji specialistė Marija Kazanovič pabrėžia, kad nors fiziškai motociklininkai eismo spūstyje gali tilpti tarp automobilių, tačiau jiems galioja tokios pat KET.

„Kelių eismo taisyklės neišskiria motociklų kaip transporto priemonių kategorijos, kuriai netaikomi, arba taikomi kitokie KET reikalavimai“, – konstatuoja M. Kazanovič.

Tai reiškia, kad jei priekyje matoma eismo spūstis arba motociklininkas jau yra joje, jis negali laviruoti tarp automobilių, o turi stovėti arba iš lėto judėti kartu su visu srautu. Norint keisti eismo juostą, motociklininkas kaip ir kiti eismo dalyviai, turi rodyti posūkio signalą ir persirikiuoti tik įsitikinęs, kad manevrą atlikti saugu.

Naudojasi motociklo privalumais

Nors tiek automobilių, tiek motociklų vairuotojai eismo spūstyse turi vadovautis tokiomis pat KET, tačiau realybėje viskas atrodo kiek kitaip. Kaip teigia automobilius ir motociklus bandantis žurnalistas Jurgis Paplaitis, sėdęs ant dviratės transporto priemonės jis naudojasi jos teikiamais privalumais.

„Motociklas ir skirtas greičiau pravažiuoti spūstis. Jei ne ši galimybė, man jis nelabai ir būtų reikalingas. Todėl patinka maži, sportiški miesto motociklai, kurie yra geriausi „kamščiatraukiai“. Žinoma, kalbu apie stovinčius automobilius prie sankryžos, bet nepateisinu nardančių tarp važiuojančių mašinų“, – atvirai pasakoja J. Paplaitis.

Be abejonės, visose situacijose svarbi tarpusavio pagarba. Tai pabrėžia ir J. Paplaitis, kuris sako, kad jei kelyje būtų dar daugiau tolerancijos, visiems nuo to būtų tik geriau. Daug laiko kelyje praleisdamas ir kaip automobilio ir kaip motociklo vairuotojas, savo akimis jis daug ką pastebi ir puikiai supranta tiek vienos, tiek kitos stovyklos poziciją. Visgi kartais mato ir blogų pavyzdžių.

„Pagarba paliekantiems didesnį tarpą tarp automobilių. Bet atsiranda ir kompleksuojančių vairuotojų, kurie specialiai užkerta kelią. Bet jei mieste būtų daugiau dviračio transporto, visiems nuo to būtų tik geriau. Juk vietoj vienos mašinos galėtų būti keturi motociklai“, – pusiau juokais, pusiau rimtai kalba J. Paplaitis.

Tai vyksta visame pasaulyje

Lietuvoje esanti situacija nei kiek nestebina saugaus vairavimo instruktoriaus ir „Amplius LT“ vairavimo mokyklos direktoriaus Artūro Pakėno. Jis teikia, kad panašiai kaip mūsų šalyje, motociklininkai elgiasi visame pasaulyje.

„Tas landžiojimas tarp eilių vyksta visame pasaulyje. Dviejų ratų priemonės siauros ir pravažiuoti kamščiuose tarp eilių – jų privalumas. Todėl, nepaisant pavojų ir draudimų, tai vyksta visame pasaulyje. Tai nėra gerai, bet neturime ir patrulių, kurie tai kontroliuotų, drausmintų pažeidėjus. Taigi lieka auklėjimas“, – savo pastebėjimais dalinasi A. Pakėnas.

Kalbant apie automobilių vairuotojus, reikėtų vadovautis 5 sekundžių taisykle – kas tiek laiko žvilgtelėti į galinio vaizdo veidrodėlius. Tą patį pataria ir A. Pakėnas, kuris teigia, kad jei šios taisyklės būtų laikomasi, nesusipratimų ir susidūrimų būtų kur kas mažiau.

„Vairuojant, stovint spūstyje, reikia žiūrėti ne į telefoną, o į kelią ir veidrodėlius. Vairuotojams lieka palinkėti žiūrėti į veidrodėlius ir kontroliuoti akląją zoną kaip iš kairės, taip ir dešinės. Juk visi sako, kad jei susiduria su motociklininku, tai todėl, kad nematė. Todėl reikia žiūrėti, kito patarimo nėra“, – paprastą patarimą kaip išvengti susidūrimų duoda A. Pakėnas.

Jis taip pat pabrėžia, kad motociklininkai, dažnai keisdami eismo juostas, nedaro nieko išskirtinio, palyginti su automobilių vairuotojais, nes pastarieji eismo spūstyje tą daro taip pat ganėtinai intensyviai. Todėl ekspertas juokauja, kad jei automobilių vairuotojai piktinasi tokiais motociklininkų veiksmais, jiems galima pritaikyti patarlę – juokiasi puodas, kad katilas juodas.

Baudos – nuo įspėjimo iki daugiau nei tūkstančio eurų

Policijos pareigūnai, pastebėję motociklininką, kuris eismo spūstyje nesilaiko KET ir padaro smulkų nusižengimą, gali jį sustabdyti ir įspėti, arba skirti baudą siekiančią 10–12 eurų. Jei atlikti neleistini veiksmai būtų traktuojami kaip pavojingas ir chuliganiškas vairavimas, tuomet minimali nuobauda gali siekti 170 eurų su teisės atėmimu nuo trijų iki šešių mėnesių.

Jei sustabdžius nedrausmingą motociklo vairuotoją jam būtų nustatytas girtumas arba jis būtų apsvaigęs nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, didžiausia jam gresianti bauda siekia net 1200 eurų, o teisė vairuoti transporto priemonę atimama nuo trijų iki penkerių metų. Taigi kartais iš pirmo žvilgsnio nekalti veiksmai gali prišaukti didelę baudą.

Kalbant apie spūstyje įvykusius eismo įvykius, kai jame dalyvauja automobilis ir motociklas, būtinybės kviesti policiją nėra. Svarbu aiškiai nustatyti kaltininką ir teisingai užpildyti eismo įvykio deklaraciją. Tačiau, kaip pažymi M. Kazanovič, jei susidūrimo metu yra nukentėjusių, policiją kviesti būtina, nes tai yra įskaitinis eismo įvykis. Tai itin aktualu būtent motociklų vairuotojams, kurie, palyginti su automobilių vairuotojais, nuo sužalojimų apsaugoti gerokai mažiau.