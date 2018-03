Kiek žiemą į padangas pūsti oro

Vienas iš mitų, kuriais neretai tiki vairuotojai, – kad žiemą saugiau važinėti su mažiau pripūstomis padangomis: tada automobilis esą tvirčiau „stovi“ kelyje, ne taip slysta ledu nei transporto priemonė su labiau pripūstomis padangomis. Tačiau ekspertai pataria pūsti padangas tiek, kiek reikalaujama konkretaus automobilio modelio techninėse specifikacijose.

Lenktynininkas Antanas Juknevičius, kuris yra Baltijos šalių rekordininkas Dakaro ralyje, sako važinėjantis su tinkamai pripūstomis padangomis.

„Neminkštinu padangų, nors puikiai suprantu, kad šis vairuotojų mitas turi ir logikos. Minkštesnės padangos esą leidžia vairuoti stabilesnį automobilį, bet reikia atsižvelgti į aplinkybes. Jei važiuojate labai apsnigtu keliu, geriau, kad padanga liestųsi su kelio danga, o tai geriau padarys kieta, plonesnė padanga, geriau „prapjaunanti“ sniegą. Bet jei važiuojate ant suplukto sniego sluoksnio rajono žvyrkeliu, aišku, išleidus šiek tiek oro, minkštesnė padanga geriau sukibs, padidės sukibimo plotas.

Vis dėlto aš vairuotojams siūlyčiau nepradėti žaisti: išvažiuosite į kitą kelią – ir vėl bus kitos sąlygos. Reikia žinoti, kur jūs važinėjate – gerai nuvalytomis miesto gatvėmis ar apsnigtais keliais į sodybą. Reikia atsižvelgti ir į tai, kokio pločio, aukščio padangos, koks protektorius. Labai daug niuansų“, – LRT.lt kalbėjo A. Juknevičius.

Dėl to lenktynininkas vairuotojams pataria važiuoti su tinkamai pripūstomis padangomis ir nesukti galvos: „Išleisite padangą, kur nors stuktelsite ir ji sprogs. Be to, su minkštesnėmis padangomis bus ir didesnės kuro sąnaudos, nors apie jas žiemą neverta kalbėti – automobilį per tokius šalčius reikia pašildyti, šaltyje dirbantis variklis naudoja daugiau kuro. Faktas, kad žiemą išnaudojate daugiau kuro nei vasarą.“

Kaip teigia A. Juknevičius, vairuotojai turėtų nepamiršti reguliariai tikrinti padangų slėgio. „Tai yra daug svarbesnis klausimas. Labai svarbu, kad padangos būtų pripūstos vienodai – taip bus mažiau šansų, kad mašiną „užmes“. Jei du ratai pripūsti minkščiau, kiti du – kiečiau, bus skirtingas sukibimas, tad ir didesnė tikimybė, kad staigiau stabdant automobilį susuks“, – perspėja lenktynininkas.

Automobilių inžinerijos mokslų daktaras Saugirdas Pukalskas aiškina, kad, jei padangų slėgis per žemas, jos labiau kaista ir deformuojasi, be to, išauga degalų sąnaudos.

„Visada padangas reikėtų pripūsti tiek, kiek rekomenduoja gamintojas. Negerai, nei kai per daug pripūsta, nei per mažai, nes jos deformuojasi – greičiau dyla, kaista. Tai atsiliepia padangos kokybei ir ilgaamžiškumui. Norint, kad padanga stabdytų, ji turi turėti gerą sukibimą. Jei ji bus per kieta, praras sukibimą, bet tada taip nedils“, – aiškino S. Pukalskas.

Visada padangas reikėtų pripūsti tiek, kiek rekomenduoja gamintojas.

Kiekvienas automobilis turi lipduką (prie vairuotojo durelių ant statramsčio ar ant kuro bako dangtelio), kuriame nurodyta, koks turi būti slėgis. Naujesniuose automobiliuose yra įmontuoti slėgio matavimo jutikliai, informuojantys apie padangų slėgį.

„Labai patogu, kai yra slėgio matavimo jutikliai. Tuomet tereikia stebėti prietaisų skydelį“, – sakė mokslininkas.

Kad per žemas padangų slėgis yra problema, sutiko padangų ir ratlankių prekybos kompanijos „Melga“ prekybos direktorius Tadas Kuliešius. Jis taip pat aiškino, kad padangas reikia pūsti tiek, kiek nurodo gamintojas.

„Žiemą padangų slėgis turėtų būti toks, koks ir vasarą. Patarčiau nuolat stebėti padangų slėgį – dėl šalčių padangos gali truputį išsileisti. Esant šaltiems orams guma kietėja. Kuo ji kietesnė – tuo ji paveikesnė smūgiams, dėl to ir pakabos dalys greičiau išlūžta, nes šaltis paveikia gumos elastingumą. Jei padanga senesnė ir praradusi elastingumą, pašalus guma susitraukia ir tuomet išsileidžia oras“, – paaiškino T. Kuliešius.

Jei įprastai padangų slėgis siekia dvi atmosferas, per šalčius jis gali nukristi iki 1,8 atmosferos. Standartinių automobilių padangų slėgis turėtų būti maždaug 2,5 atmosferos slėgis. Kiek mažiau paveikios temperatūrų skirtumui yra azoto dujos. Kai kurių tyrimų duomenimis, vien azoto dujomis pripildytų padangų tarnavimo laikas gali būti net 50 proc. ilgesnis. Kai kurie padangų montavimo servisai padangas pildo azoto dujomis.

Specialistai rekomenduoja padangų slėgį patikrinti kartą per dvi savaites, tačiau šiuo patarimu vadovaujasi labai mažai vairuotojų.