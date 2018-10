Kelių ženklinimas: ar žinote, kaip nuo asfalto dingsta senos linijos?

Skandinavijos šalyse populiari alternatyvi technologija – linijų šalinimas aukšto vandens slėgio srove, kuri šiais metais taikyta ir Lietuvoje.

Milžiniškas slėgis

Kelių horizontaliojo ženklinimo linijos šiemet šalintos naujovišku būdu.

„Nebereikalingą horizontalųjį kelių ženklinimą frezuojant specialiomis frezomis dėl nelygaus kelio dangos paviršiaus dažnai pažeidžiama asfalto danga. Šiais metais išbandėme alternatyvų linijų naikinimo būdą – aukšto vandens slėgio purkštuvą. Slėgis siekia iki 3000 barų ir purškiamas vanduo pašalina linijas nuo asfalto jam beveik nekenkdamas“, – apie technologiją pasakoja Boleslovas Vengrys, saugaus eismo bendrovės „Biseris“ tyrimų ir komercijos direktorius.

Purkštuvas pritvirtintas prie mašinos su vandens talpa, iš kurios yra pumpuojamas vanduo, o nuvalyti nešvarumai ir purvas susiurbiami į mašinos rezervuarą, tad gatve, nuo kurios pašalintos linijos, gali iš karto važiuoti automobiliai. Linijų valymo mašina gali būti naudojama tol, kol lauke vyrauja pliusinė temperatūra, o jos našumas siekia iki 800 kv. m/d.

Ekologiškas ženklinimo naikinimo būdas

B. Vengrys pasakoja, kad valymas vandeniu už frezavimą yra pranašesnis keletu savybių: „Pirmiausia jis gerokai mažiau kenkia asfaltui – nepalieka išfrezuotų ruožų. Taip pat visi nešvarumai ir ženklinimo liekanos yra susiurbiami į rezervuarą, tad kelias lieka švarus.“

Anot specialisto, šis šalinimo būdas dėl savo švarumo ir ekologiškumo yra palankesnis tvarkomų gatvių gyventojams.

„Dar vienas privalumas, kad šalinant ženklinimą vandeniu nekyla dulkės. Frezavimo metu dulkėmis tenka kvėpuoti tiek darbuotojams, tiek aplinkiniams eismo dalyviams bei gyventojams. Be to, frezuoti galima tik dienos metu, nes šis procesas pakankamai triukšmingas. Jei darbai vykdomi mieste, joks gyventojas neliks patenkintas dėl triukšmo ir dulkių. Visos šios problemos išsisprendžia naudojant naują aukšto vandens slėgio technologiją. Valyti naudojamas tik vanduo be jokių cheminių medžiagų, tad šis valymo būdas laikomas ekologišku“, – tokios technologijos pasirinkimą grindžia B. Vengrys.

Aukšto vandens slėgio technologija naudojama ne tik horizontaliajam ženklinimui šalinti. Šiuo būdu taip pat valomi padangų gumos likučiai nuo oro uostų kilimo ir tūpimo takų, atsirandantys lėktuvams stabdant.