Ką daryti, kai stabdžiai laikosi „ant garbės žodžio“

Automobilių susidūrimai gali įvykti nebūtinai dėl vairuotojų neapdairumo ir per didelio greičio. Kartais automobilis į įvykį pakliūva dėl to, kad jis negali sustoti. Dažniausia to priežastis – trūkusios stabdžių sistemos žarnelės ar kiauri vamzdeliai.

Pirmieji požymiai, kad stabdžių sistemoje kažkas negerai, yra pasikeitęs stabdžių pedalo jautrumas ir jo eiga. Paprastai tariant, jeigu stabdant pedalas nusispaudžia iki pat galo, vadinasi, kažkur yra stabdžių skysčio nuotėkis per sistemos vamzdelius. Jeigu stabdžių pedalas tampa laisvas ir labai lengvai nusispaudžia iki dugno iš karto, tikėtina, kad trūko stabdžių žarnelė.

Ir vienu, ir kitu atveju stabdymas tampa labai neefektyviu arba automobilis nestoja apskritai. Patekus į tokią situaciją, sumažinti susidūrimo pasekmes arba mėginti jo išvengti apskritai galima rankinio stabdžio pagalba. Tačiau svarbu, kad ir jis veiktų kaip priklauso, nes, kaip pastebi Vilniuje esančio automobilių serviso vadovas Arvydas Gailiušas, dažnas vairuotojas nesirūpina ir juo.

„Dažniausiai būna taip, kad pas tuos automobilius, kuriuose yra surūdijusi stabdžių vamzdelių sistema, blogai veikia ir rankinis stabdys. Tokiu atveju, neatsitrenkti į kitą automobilį yra praktiškai neįmanoma“, – prižiūrėti ir rankinį stabdį ragina A. Gailiušas.

Dažnas vairuotojas problemos net neįtaria

Apie tai, kad stabdžiai, kaip žmonės sako, „laikosi ant garbės žodžio“, dažnas vairuotojas net neįtaria. Tačiau patyrę servisų darbuotojai stabdžių sistemos trūkumus gali pastebėti iš karto.

„Mes automobilius į servisą įvarinėjam patys ir dažnai būna, kad kyla įtarimas dėl blogai veikiančių stabdžių. Net jei žmogus neprašo, užvažiuojame ir patikriname efektyvumą“, – kad kilus net menkiems įtarimams dėl blogai veikiančių stabdžių patys meistrai imasi iniciatyvos juos patikrinti, pasakoja autoserviso „Kemi“ meistras Tomas Miežonis.

Kartais būna ir taip, kad klientas atvyksta dėl ūžiančio guolio ar bildančios važiuoklės, tačiau netrukus paaiškėja, kad kuo skubiau reikia remontuoti stabdžių sistemą. Pasitaiko atvejų, kai stabdžių žarnelės tiesiog trūksta automobilio stabdžių sistemą tikrinant ant specialaus stendo. Tačiau toli gražu ne visada, net ir perspėti apie galimas rimtas pasekmes, vairuotojai skuba šalinti trūkumus.

„Numojama į tai ranka, nes stabdžių skystis dar neteka. Arba ketina nuvažiuoti į techninių apžiūrų stotį ir, jeigu ten įvardins kaip trūkumą, tuomet ir likviduos“, – apie problemas ignoruojančius vairuotojus pasakoja A. Gailiušas.

Trūkumus bando maskuoti

Dėl noro sutaupyti arba nesupratimo, kad stabdžių sistema bet kuriuo metu gali neveikti, kai kurie vairuotojai bando gudrauti. Tačiau techninės apžiūros kontrolieriai turi aiškią metodiką, kaip tikrinti stabdžių žarneles ir vamzdelius, todėl prasmukti vargu, ar pavyks.

„Žarnelė palenkiama 90 laipsnių kampu ir tada reikia žiūrėti, ar matosi kordas, ar yra tik paviršiniai įtrūkimai, o gal jau matyti, kad ta guma visai nuplyšusi. Jei matosi kordas, tada fiksuojamas didelis trūkumas ir automobilis techninės apžiūros nepraeina.

Kalbant apie vamzdelius, vizualiai matosi, kai jis yra smarkiai išpūstas nuo rūdžių. Tokiu atveju, vienareikšmiškai fiksuojamas trūkumas. Jei rūdys yra tik paviršinės, tai paprastas būdas patikrinti – su neaštriu peiliuku kelis kartus prabraukti per vamzdelį ir pažiūrėti, kiek rūdys yra jį paveikusios“, – kaip tikrinamos stabdžių sistemos žarnelės ir vamzdeliai pasakoja įmonės „Tuvlita“ kontrolierius Vilius Jankauskas.

Tuo metu mėginantys maskuoti stabdžių sistemos trūkumus imasi įvairiausių priemonių.

„Dažniausiai užpurškia antikorozine danga arba daug sluoksnių dažų. Galvoja, kad jei truputį parūdiję, tai užpurkšime ir galbūt kontrolierius nepamatys arba pamatys, bet galvos, kad viskas nauja. Tačiau mes dirbame ne pirmus metus, todėl mums tikrai aišku, kada vamzdeliai aprūdiję ir užmaskuoti“, – apie tai, kad techninių apžiūrų kontrolierius tikrai sunku apgauti tvirtina V. Jankauskas.

Pamatęs užmaskuotus stabdžių vamzdelius specialistas turi teisę iškart nutraukti techninę apžiūrą. Automobilio savininkui teks važiuoti į servisą ir vamzdelius pakeisti. Techninės apžiūros kontrolieriai sako, kad dėl parūdijusių stabdžių vamzdelių kai kurie vairuotojai vis dar mėgsta pasiginčyti. Dažniausiai tokie vairuotojai teigia, kad kol kas dar neleidžia, todėl viskas yra gerai.

Būtina stabdžių sistemos profilaktika

Norint išvengti nemalonumų kelyje ir važiuoti saugiai, stabdžių sistemą būtina tikrinti nuolatos. Net jeigu į servisą atvykstate dėl kitų problemų, patartina paprašyti, kad mechanikas patikrintų ar nemato stabdžių skysčio nuotėkio.

Pats vairuotojas turėtų sunerimti, jeigu pajaučia, kad stabdžių pedalo eiga tapo kitokia nei anksčiau. Gali būti, kad pedalas tapo minkštesnis arba norint, kad automobilis pradėtų stabdyti, jį reikia nuspausti giliau nei įprastai. Tai pirmieji požymiai, identifikuojantys galimą gedimą.

Apie stabdžių skysčio nuotėkį gali pranešti ne tik bala po automobiliu, bet ir prietaisų skydelyje užsidegusi lemputė. Dažna bėda ir ta, kad vairuotojai užmiršta laiku pakeisti stabdžių skystį. Kada stabdžių skystį keisti, nurodo automobilio gamintojas, bet įprastai, jei į tolimas keliones nevažinėjama, vidutiniškai skystis keičiamas kas dvejus metus.

„Stabdžių skystis linkęs koroduoti, tai reiškia, kad jis pritraukia drėgmę. Yra temperatūrų skirtumai, nes stabdžiai įkaista ir atvėsta, todėl sistemoje kaupiasi drėgmė. Laiku nepakeistas skystis praranda virimo temperatūrą, tai reiškia mažesnį stabdžių veiksmingumą“, – kas gali daryti įtaką stabdžių skysčio korodavimui pasakoja T. Miežonis.

Surūdijusių stabdžių vamzdelių kai kurie vairuotojai nekeičia iš taupumo. Kokybiški, variniai vamzdeliai gali atsieiti iki pusantro šimto eurų. Bet kartais visų jų keisti net nebūtina.

„Dabar techninėje apžiūroje labai tolerantiškai žiūrima į intarpus, tai yra pakeičiama tik pažeista vamzdelio dalis, kuri sujungiama tam tikromis movomis. Tokiu atveju gali pakakti ir keliasdešimties eurų“, – apie galimas išlaidas remontui svarsto A. Gailiušas.

Pravartu žinoti, kad štai, pavyzdžiui, stabdžių žarnelė plyšta ne tik nuo korozijos ar senatvės. Ji gali susidėvėti ir vien dėl to, kad serviso meistrai ją netinkamai įdėjo. Tada žarnelė trinasi į kėbulą ar ratą. Jei per techninę apžiūrą sukinėjant ratus stabdžių žarnelė bus susisukusi ir įtempta, kontrolieriai tai užfiksuos kaip didelį trūkumą ir techninės apžiūros automobilis neįveiks.

Kaip atrodo korozijos pažeisti stabdžių sistemos vamzdeliai ir trūkusios žarnelės, kviečiame pažiūrėti LRT TELEVIZIJOS laidos „Keliai. Mašinos. Žmonės“ parengtame reportaže.