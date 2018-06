Elektriniai paspirtukai: penki patarimai, kaip išsirinkti geriausią

Penkiais patarimais, kaip išsirinkti naująją elektrinę transporto priemonę, dalinasi prekybos centro „Senukai“ specialistė Eglė Lašinskienė.

Pirmiausia – pasimatuokite

Jei norite išnaudoti visas paspirtuko galimybes, pirmiausia atsižvelkite į gamintojo rekomendacijas dėl įrenginiui tinkamiausio svorio ir pėdų dydžio. Dažniausiai elektriniai paspirtukai yra pritaikyti važinėti žmonėms, sveriantiems iki 100 kilogramų ar šiek tiek daugiau. Priklausomai nuo kūno svorio, skiriasi ir greitis, kurį tuo pačiu paspirtuku galima išvystyti. Prieš pirkdami būtinai „pasimatuokite“ ir paspirtuko pagrindą – ant jo patogiai tilpti turėtų abi pėdos. Jei jis bus per mažas, važiuoti bus ir nesaugu, ir nepatogu.

Ratų įvairovė: kuriuos rinktis?

Rinkdamiesi paspirtuką būtinai atkreipkite dėmesį į jo ratus. Spręsdami, kokie būtų tinkamiausi būtent jums, atsižvelkite į tai, kur dažniausiai paspirtuku važinėsitės. Didesni guminiai ratai tiks įvairiems keliams – jie patogiai rieda tiek miesto šaligatviais, tiek pieva ar net smėliu. Jei planuojate važinėtis tik lygia danga, galite rinktis paspirtuką mažesniais ratukais. Tiesa, kuo paspirtuko ratai yra didesni, tuo paprasčiau jis įveikia duobes ar kitus kelio nelygumus. Na, o jei didžiąją laiko dalį keliausite akmenuotomis senamiesčio gatvelėmis – tuomet rinkitės ne tik didesnių ratų, bet ir turintį amortizatorius.

Patvarumas gali būti lengvas

Šiuolaikiniai paspirtukai yra kuriami taip, kad būtų ne tik patvarūs, bet ir lengvi bei patogūs. Kai kurie gamintojai, naudojantys aukštos kokybės aliuminio lydinį, dabar gali pasiūlyti vos kiek daugiau nei 11 kilogramų sveriančius paspirtukus. Palyginimui – senesnės kartos plieninių paspirtukų svoris siekia maždaug 20 kilogramų. Be to, kai kurie iš aliuminio lydinio pagaminti paspirtukai ne tik lengvi, bet ir sulankstomi vos vieno mygtuko paspaudimu. Tokie paspirtukai užima nedaug vietos, todėl juos patogu gabenti automobilio bagažinėje, viešuoju transportu ar neštis į darbą.

Apie įkrovimą

Su naująja transporto priemone kasdien ketinate įveikti didelius atstumus? Ne bėda, šiuolaikiniuose paspirtukuose dažniausiai naudojamą ličio-jonų bateriją įkrausite vos per 3,5-5 valandas. Per naktį įkrautas paspirtukas kitą dieną galės įveikti net iki 30 kilometrų. Beje, norint bateriją naudoti ilgiau, patartina važinėti apie 18 km/val. greičiu. Be to, kai kurie paspirtukų modeliai yra su energijos regeneracijos sistema – baterija įkraunama stabdant transporto priemonę, taigi jų baterijos laiką prailginsite net ir kelionės metu – stabdydami.

Paspirtukai ir išmaniosios technologijos

Technologijoms tobulėjant, kai, rodos, beveik kiekvienai gyvenimo situacijai yra sukurta atskira mobilioji programėlė, važinėjimas paspirtuku taip pat tampa išmanus. Kai kurie naujosios kartos paspirtukai yra valdomi aplikacijomis telefone, kuriose „Bluetooth“ ryšiu galima stebėti savo važiavimo greitį, energijos režimą, baterijos sunaudojimo lygį ir kitus parametrus. Be to, tokios programėlės turi ir greičio kontrolės funkciją, kurią pasirinkę galėsite riedėti nustatytu greičiu be akceleratoriaus spaudimo.