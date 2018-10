Ar saugu pirkti nenaudotas, tačiau prieš kelerius metus pagamintas padangas?

„Jeigu nesate nuodugniai tyrinėjantis testų rezultatus ir galintis išvardyti pusę „Premium“ žieminių padangų modelių, siūlau nerizikuoti ir pasikliauti specialistais. Aplankykite kelias parduotuves ir palyginkite kelių specialistų rekomendacijas. Patikimos padangų parduotuvės darbuotojai padės išsirinkti jūsų automobiliui bei važiavimo stiliui tinkamiausias padangas. Jos skiriasi ne tik pagal dydį, bet ir apkrovos indeksą, protektoriaus mišinį ir kitus dalykus, kurie labai individualūs. Nėra taip, kad visos žieminės padangos būtų vienodos“, – teigia „Goodyear“ padangų pardavimo vadovas Baltijos šalims Martinas Grinbergas.

Amžius – ne problema

Padangų parduotuvėse žmonės neretai nustemba, gavę nenaudotas padangas, ant kurių šono šviečia praėjusių ar dar ankstesnių metų pagaminimo data. M. Grinbergas teigia, kad tai nieko nereiškia – normalu, jog parduotuvėse yra 2-3 metų senumo padangų.

„Daugelis gamintojų rekomenduoja formulę 5+5: padanga gali būti 5 metus sandėliuojama ir po to dar tiek pat naudojama iki visiško susidėvėjimo. Jeigu ji laikoma tinkamai (negauna tiesioginių saulės spindulių, užtikrinama reikiama temperatūra bei drėgmė sandėlyje), ji išlaikys visas geriausias savybes ir praėjus 5 metams“, – teigia specialistas.

Todėl gerai žinomose ir patikimose parduotuvėse yra visiškai saugu pirkti prieš kelerius metus pagamintas padangas.

Ta pati formulė galioja ir atsarginėms padangoms – po 10 metų jas reikėtų keisti. Nors jos negauna tiesioginių saulės spindulių, kintanti temperatūra bei drėgmė bagažinėje padangoms nepalankūs – net ir vizualiai gerai atrodanti dėl saugumo turėtų būti pakeista.

Padangų amžius nurodytas ant jos šoninės sienelės, šalia raidžių DOT yra 4 skaitmenys. Trečias ir ketvirtas reiškia pagaminimo metus, o pirmieji du – tų metų savaitę, kada padanga išriedėjo iš gamyklos. Pavyzdžiui, padangos kodas DOT0216 reiškia, kad ji pagaminta 2016 m. pirmoje sausio pusėje.

Skirtumai – ne dėl pagaminimo metų, o modelių

Tinkamai sandėliuojama padanga sensta minimaliai, o skirtumų tarp to paties gamintojo produktų gali atsirasti nebent lyginant skirtingus modelius. Technologijų pažanga šioje srityje yra išties didelė.

„2013 ir 2014 m. pagamintų „Goodyear UltraGrip Ice Plus“ padangų savybės nesiskiria, tačiau naujesnio modelio, 2017 m. nuo konvejerio nuriedėjusi „UltraGrip Ice 2“, jau yra pranašesnė už savo pirmtakę. To priežastis – ne pagaminimo metai, o pats modelis. Juk padangos tobulėja kaip ir automobiliai – siekiant užtikrinti kuo geresnį sukibimą, komfortą ir ekonomiškumą naujos technologijos diegiamos kiekvienais metais“, – sako M. Grinbergas.

Kaip pavyzdį jis pateikė „Auto Bild“ kasmet atliekamus žieminių padangų testus. Skirtingais metais atliktų bandymų rezultatų palyginimas geriau nei bet kas kitas atskleidžia didelį šuolį kokybės skalėje.

2012 m. „Auto Bild“ žieminių padangų stabdymo nuo 80 km/val. iki nulio teste ant šlapios kelio dangos geriausias rezultatas buvo 40,1 m, o ant sniego nuo 50 km/val. iki nulio – 31 m. O 2017 m. atlikto analogiško testo žieminių padangų rezultatai gerokai skiriasi: geriausias rezultatas stabdant tuo pačiu greičiu atitinkamai 32,2 m ir 25,9 m.

Per 5 metus labai retai testai būna atliekami identiškomis sąlygomis, tiksliems skaičiams įtakos daro konkreti kelio dangos, oro temperatūra ir kitos aplinkos sąlygos. Tačiau pagrindinis faktas nėra kvestionuojamas – padangų technologijos išties tobulėja labai sparčiai.

Naudotos – ne tas pats

3-4 metus sandėliuojamos nenaudotos padangos negali būti lyginamos su tiek pat laiko naudotomis.

Padangų efektyvumą įvertinti galima pamatavus jų protektoriaus gylį, tačiau tai nėra vienintelis kriterijus. Naudotos padangos gali būti sandėliuotos netinkamai, pavyzdžiui, daugiabučio balkone, tad jų guma bus praradusi pagrindines sukibimą su kelio danga žiemą suteikiančias savybes. Be to, jos gali turėti išoriškai nematomo broko, pavyzdžiui, pažeistą karkasą, dėl to gali netikėtai sprogti.