Žiemos sportas: 3 būdai šaltąjį metų laiką praleisti aktyviai ir linksmai

Galimybių rasti sau tinkamą sportą ar pramogą šiemet itin daug. Miestuose ir miesteliuose viena po kitos atsidaro čiuožyklos po atviru dangumi, o kai kurie, turintys daug vietos kiemuose, net įsigudrina čiuožyklas įsirengti patys.

Miestų gyventojai gali rinktis ir atviras, ir uždaras ledo arenas – pastarosios veikia ištisus metus. Vilniečiai pamėgo Viršuliškėse esančią areną, kauniečiai renkasi legendinę ledo areną Žaliakalnyje, kur veikia ir vidaus, ir lauko aikštelės. Sporto ant ledo sostinė Elektrėnai garsėja savo ledo rūmais, o šiaurės Lietuvoje uždara arena lankytis kviečia Mažeikiuose. Čiuožinėti ant ledo galima ir kituose Lietuvos miestuose – tereikia nutarti, kur šeima ar draugų kompanija nori apsilankyti.

Pradedantiesiems ir jau pamėgusiems pramogas ant ledo, nereikia daug specialios įrangos. Svarbiausia įsigyti tinkamas pačiūžas. Kad jas nusipirktumėte, nebūtina vykti į jokias specializuotas parduotuves – platų pačiūžų pasirinkimą užtikrina ir prekybos centrai.

Prekybos tinklo „Senukai“ specialisto Andriaus Danausko teigimu, „Senukų“ prekybos centruose žiemos prekių pardavimai suaktyvėja vos atšalus orams ir tęsiasi iki pat pavasario. „Vis didėjantis žiemos prekių poreikis skatina vystyti asortimentą, siūlyti naujas prekes, megzti ryšius su gamintojais, taip pasiūlant gerą kainos ir kokybės santykį“, – sako A. Danauskas.

Jis džiaugiasi, kad „Senukų“ prekybos tinklo parduotuvės klientams gali pasiūlyti įvairių gamintojų, ir pradedantiesiems, ir patyrusiems tinkamų pačiūžų. Pirkėjai ypač pamėgo sporto pasaulyje itin vertinamas italų gamintojo pačiūžas „Roces“.

A. Danauskas dalinasi patarimais, kaip išsirinkti geriausias ir asmeninius poreikius labiausiai atitinkančias žiemos sporto prekes.

1. Dailiojo čiuožimo pačiūžos

Rinkdamiesi dailiojo čiuožimo pačiūžas, atkreipkite dėmesį į padą – jis turi būti kietas. Batų aulas turėtų būti pakankamai aukštas, nes čiuožinėjant ir darant įvairius manevrus, kojos čiurna turi būti tvirtai suveržta. Tokiu būdu mažėja traumų tikimybė. Anot A. Danausko, naujų pačiūžų galąsti nebūtina – jau prekybos centre jos būna paruoštos naudojimui. Specialistas taip pat primena, kad, kaip ir prieš bet kokią fizinę veiklą, nereikėtų pamiršti ir apšilimo.

Planuojant ant ledo čiuožinėti su vaikais, kurių pėdos greitai auga, „Senukų“ ekspertas rekomenduoja atkreipti dėmesį į reguliuojamo dydžio pačiūžas. „Jas padidinti galite nuo 30 iki 33 dydžio, arba nuo 34 iki 37 dydžio – pačiūžos tarnaus ne vieną sezoną“, – sako jis.

Tiesa, ir vaikams, ir suaugusiesiems specialistas pataria rinktis 1–2 dydžiais nei nešiojami batai didesnes pačiūžas tiek dėl šilumos, tiek dėl patogumo: nepamirškite, kad dėsitės storesnes kojines, tad per mažos pačiūžos gali spausti pėdas.

2. Ledo ritulio pačiūžos

Ledo ritulys – aktyvi, didelės koncentracijos ir greičio reikalaujanti sporto šaka, kurią vis labiau pamėgsta ir vaikai, ir suaugusieji. Pasak A. Danausko, pradedantieji turėtų žinoti, kad šis sportas reikalauja daug kantrybės ir fizinės jėgos, tačiau pramokus šis žaidimas tampa tiek puikia fizine treniruote, tiek smagia pramoga. Ledo ritulys yra komandinis sportas, tad juo užsiimantys vaikai lavina komandinio darbo, lyderystės įgūdžius.

„Senukų“ prekybos tinklo specialistas šiam sportui pataria įsigyti manevringas pačiūžas, kurios suteiks stabilumo ir leis trykšti sportiniam azartui. „Atkreipkite dėmesį, kad pačiūžų pavažos būtų pagamintos iš nerūdijančio plieno, o pačiūžų kulnas ir priekinė dalis būtų pakietinta – tuomet ant ledo jausitės užtikrintai. Žinoma, nepamirškite ir apsaugų“, – pastebi jis.

3. Rogutės, čiuožynės ir sniego paspirtukai

Populiarumo nepraranda ir visais laikais mėgstamos tradicinės rogutės bei įvairios čiuožynės. A. Danauskas sako, kad šiais laikais pasirinkimas – tikrai didelis. Galima rinktis ir įprastas medines rogutes, tačiau vaikus itin džiugina rogutės, kurias galima valdyti – jos turi vairą, stabdžius. „Turime ir pripučiamų, dviviečių, ir net rogučių kūdikiams“, – pasakoja specialistas.

Naujas čiuožinėjimo ant neaukštų kalnų būdas – smagieji sniego paspirtukai. Juos jau spėjo pamėgti ir Lietuvos pirkėjai. Tokie paspirtukai yra lengvai valdomi, tad ši pramoga tinka ir mažiesiems.

„Senukų“ prekybos tinklo specialistas A. Danauskas sako, kad ši žiema rodo didžiulį šaltojo metų laiko sporto pagyvėjimą. Per gruodžio ir sausio mėnesius daugelio žiemos sporto prekių nupirkta daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Vien rogučių pardavimai per šį laikotarpį, lyginant su praėjusiais metais, augo 1,5 karto. „Džiugu, kad žmonės neapsiriboja tik vasaros pramogomis ir vis aktyviau bei judriau praleidžia ir žiemą“, – sako jis.

Pramogauti ant ledo Lietuvoje kviečia ir atviros čiuožyklos. Vilniuje pačiuožinėti galite Lukiškių aikštėje ir Vingio parke esančiose didelėse čiuožyklose, taip pat nemokamose čiuožyklose įrengtose prie dalies sostinės mokyklų. Kauniečiai ir miesto svečiai renkasi į čiuožyklas po atviru dangumi Žaliakalnyje, Raudondvaryje ir Kauno rotušėje. Atvirų čiuožyklų rasite ir kituose Lietuvos miestuose – Utenoje, Širvintose, Klaipėdoje.