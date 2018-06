VPT: LRT įrangą pirko neskaidriai, konkurso sąlygas pritaikė vienam tiekėjui

Tarnyba vertino du LRT vykdytus konkursus – 2016 metų rugpjūtį paskelbtą robotizuotų kamerų vežimėlių su bėgiais pirkimą ir šių metų vasarį skelbtą konkursą šiems vežimėliams prižiūrėti bei tvarkyti.

„Bus sprendžiama dėl abiejų pirkimų vykdytojų patraukimo administracinėn atsaomybėn“, – ketvirtadienį BNS sakė tarnybos atstovė spaudai Sigita Arlauskienė.

Pirmojo konkurso vertė – 302,5 tūkst. eurų su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), antrojo – 19 tūkst. 360 eurų su PVM.

Pirmojo pirkimo sąlygose LRT buvo nurodžiusi, kad įsigyjamoms prekėms turi būti taikoma 36 mėnesių garantija, pagal ją tiekėjas sugedusias sudėtines dalis privalo remontuoti arba pakeisti

Kadangi planuojama pirkimo vertė buvo 250 tūkst. eurų, o konkurse dalyvavusių tiekėjų „Hannu Pro Vilnius“ ir „Televizijos ir ryšio sistemos“ pasiūlymų kainos ją viršijo, LRT pakvietė šiuos tiekėjus atvykti į derybas. Per jas sutarta garantinį laikotarpį sutrumpinti iki 12 mėnesių.

„Tai buvo esminis atviro konkurso sąlygų pakeitimas, nes sąlygose buvo nustatytas 36 mėnesių garantijos laikotarpis ir numatyta galimybė derėtis tik dėl pasiūlymo kainos. Iš esmės pakeisdama pirkimo Nr.1 sąlygas perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus“, – teigiama ketvirtadienį išplatintame VPT pranešime.

Tarnybos teigimu, garantinis laikotarpis galėjo turėti įtakos tiekėjų suinteresuotumui dalyvauti šiame atvirame konkurse.

Tuomet konkurso laimėtoja pripažinta bendrovė „Televizijos ir ryšio sistemos“.

Anot VPT, neteisėtai sutrumpinus garantinį terminą iki 12 mėnesių ir šiam laikotarpiui pasibaigus, nacionalinis transliuotojas paskelbė naują konkursą dėl įrangos priežiūros.

„Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo Nr.2 techninėje specifikacijoje nebuvo nurodyti nei perkamų paslaugų kiekiai, nei konkrečios perkančiosios organizacijos turimos prekės, kurių priežiūros paslaugas siekta įsigyti, darome išvadą, kad tinkamą pasiūlymą be papildomų pirkimo dokumentų paaiškinimų galėjo pateikti tik tas tiekėjas, kuris laimėjo pirkimą Nr.1, t. y. UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“, – teigia Viešųjų pirkimų tarnyba.

Ji atkreipė dėmesį, kad bendrovė „Televizijos ir ryšio sistemos“ teikdama savo pasiūlymą per pirmąjį pirkimą nurodė, jog 36 mėnesių garantijos kaina yra 16,1 tūkst. eurų be PVM, o per antrąjį pirkimą už vienus metus jau paprašė 15,9 tūkst. eurų be PVM.

Anot VPT, tokiu būdu nacionalinis transliuotojas garantines paslaugas įsigijo tris kartus brangiau, „todėl turimas pirkimui skirtas lėšas panaudojo neracionaliai ir pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą“.

Tuo remdamasi Pirkimų tarnyba konstatavo, kad antrojo konkurso sąlygos buvo pritaikytos vienam tiekėjui – įmonei „Televizijos ir ryšio sistemos“.