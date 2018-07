Vartojimo kreditų dalintojams – baudos

UAB „Mokilizingas“ skirta 2 188 eurų (0,03 proc. 2017 metų bendrųjų metinių veiklos pajamų dydžio) bauda, UAB „Moment Credit“ - 1 853 eurų (0,05 proc. 2017 metų bendrųjų metinių veiklos pajamų dydžio) bauda. Skiriant baudas ir nustatant jų dydį atsižvelgta į reklamų trukmę, transliacijos mastą ir kitas aplinkybes.

UAB „Moment Credit“, reklamuodama savo siūlytus vartojimo kreditus automobiliui įsigyti, o UAB „Mokilizingas“, siekdama patraukti klientus savo siūlomo vartojimo kredito palūkanų norma, tinkamai neįvykdė Vartojimo kredito įstatymo reikalavimo vartojimo kredito sutarties reklamoje pastebimai nurodyti tam tikrą standartinę informaciją apie vartojimo kreditą.

Reklamose vartojimo kredito palūkanų normos dydį nurodantys skaičiai buvo pateikti gerokai didesniu šriftu, nei privaloma standartinė informacija, ir labiau traukė vartotojo dėmesį, todėl standartinė informacija galėjo atrodyti kaip šalutinė, nereikšminga ir taip tapti vartotojams nepastebima. Be to, abiejų bendrovių reklamose pateikto tipinio pavyzdžio tekstas buvo palyginti ilgas, jame nurodyta gana daug kiekybinės su siūlytais vartojimo kreditais susijusios informacijos, todėl, Lietuvos banko specialistų nuomone, tipinio pavyzdžio rodymo laikas (3-6 ar 7-8 sekundės) buvo per trumpas, kad vartotojas galėtų visą tekstą perskaityti.

Kai televizijos kanalu skleidžiamoje vartojimo kredito sutarties reklamoje standartinė informacija (tipinis pavyzdys) pateikiama nepastebimai, t. y. pateikiama per mažu šriftu arba labai trumpai sublyksi televizoriaus ekrane, vartotojas negali įvertinti joje pateikiamo pasiūlymo naudingumo ir palyginti jo su kitų įmonių siūlomomis vartojimo kredito sąlygomis tam, kad galėtų pagrįstai nuspręsti, ar naudotis reklamą skleidžiančio vartojimo kredito davėjo paslaugomis, ar ne.

Pažymėtina, kad vartojimo kredito sutarties reklamoje pateikiamas tipinis pavyzdys turi išsiskirti iš kitos vartojimo kredito sutarties reklamoje teikiamos informacijos, jo tekstas neturi būti pateiktas mažesniu ar sunkiau įskaitomu šriftu, palyginti su kita reklamoje teikiama informacija apie su vartojimo kreditu susijusias išlaidas. Tais atvejais, kai vartojimo kredito sutarties reklamoje keli vartojimo kredito kainos elementai pateikiami skirtingo dydžio šriftu, laikantis pastebimumo reikalavimo, tipinis pavyzdys turėtų būti pateikiamas ne mažesnio dydžio šriftu nei informacija apie vartojimo kredito kainos elementą, pateiktą didžiausiu šriftu.

Tinkamą vartojimo kredito sutarties reklamos praktiką atitiktų tokia televizijoje transliuojama vartojimo kredito sutarties reklama, kurioje tipinis pavyzdys vartotojui būtų pateiktas pastebimai ir rodomas pakankamai laiko tam, kad vartotojas galėtų jį pamatyti ir perskaityti. Tokia Lietuvos banko nuomonė dėl vartojimo kredito sutarties reklamoje pateikto tipinio pavyzdžio pastebimumo nurodyta Lietuvos banko patvirtintose Finansinių paslaugų reklamos gairėse, kurių tikslas - paaiškinti finansinių paslaugų reklamai keliamus teisės aktų reikalavimus, atkreipti rinkos dalyvių dėmesį į svarbiausius finansinių paslaugų reklamos rengimo bei platinimo aspektus ir padėti jiems tinkamai įgyvendinti atitinkamų teisės aktų nuostatas.