V. Šapoka: dėl „Revolut“ galima vėl kreiptis į komisiją, jei yra naujos informacijos

„Aš manau, kad galima kreiptis, jeigu yra naujos informacijos, nes finansų pasaulyje yra normalu, kai įvertinamos sąlygos ne tik tada, kai yra gaunama licencija, bet kai patikra yra vykdoma nuolat“, – antradienį „Žinių radijo laidoje „Pozicija“ sakė ministras.

Todėl, pasak jo, jeigu atsirastų kažkokia informacija, kuri trukdytų atlikti priežiūrą, nebūtų galima įžvelgti problemos, „jeigu priežiūros institucija priimtų kitokį sprendimą.„

„Mūsų Lietuvos institucijomis aš visiškai pasitikiu“, – sakė V. Šapoka.

Jo teigimu, jeigu atsiras kažkokia rimta informacija, atitinkamos tarnybos savo darbą atliks tinkamai.

ELTA primena, kad Europos centrinis bankas Lietuvos banko teikimu pernai gruodį išdavė „Revolut” specializuoto banko licenciją. „Revolut” Lietuvoje planuoja teikti indėlių ir paskolų paslaugas.

Tačiau „Revolut” iš užsienio žiniasklaidos anksčiau sulaukė kritikos dėl to, kad esą buvo išjungęs apsaugos mechanizmus ir dėl to esą nebuvo suvaldyta keli tūkstančiai įtartinų pervedimų. „Revolut” aiškino, kad sistemų keitimai iš tiesų tebuvo papildomai diegiamos saugumo sistemos prie veikiančių, kurių darbas dėl to nenutrūko.

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas anksčiau yra kreipęsis į valstybės tarnybas dėl galimų „Revolut“ ryšių su Rusija. Lietuvos bankas tuo metu teigė, kad S. Jakeliūno minima informacija buvo žinoma, potencialus investuotojas ilgai vertintas kompetentingų institucijų ir įvertintas kaip patikimas.

BFK trečiadienio posėdyje po ilgos diskusijos pritarė siūlymui Seimui kreiptis į komisiją, kad ji įvertintų, ar „Revolut“ atitinka nacionalinio saugumo interesus.

Seimo nutarimo projektą dėl kreipimosi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją pakartotinai atlikti „Revolut“ patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams S. Jakeliūnas parlamentarams turėtų pateikti ketvirtadienio posėdyje.

Kaip rašoma S. Jakeliūno registruotame nutarimo projekte, Seimo prašoma kreiptis į komisiją, kad ji dar kartą įvertintų, ar Jungtinės Karalystės startuolio „Revolut“ veikla atitinka nacionalinio saugumo interesus.

Projekte Seimas raginamas pasiūlyti komisijai, atliekant vertinimą, atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba „Revolut“ veiklą vertina kaip rizikingą, tačiau tarnybos nuomonė komisijoje esą nebuvo tinkamai pristatyta ir aptarta.

Taip pat nutarimo projekte Seimo prašoma pasiūlyti komisijai, atliekant vertinimą, atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad „dėl savo tėvo einamų pareigų ir ypač artimų „Gazprom“ sąsajų su Rusijos valdžios institucijoms ir galimo naudojimo Rusijos geopolitiniams tikslams tiek Nikas Storonskis, kaip darantis esminę įtaką „Revolut“ valdymui ir sprendimams, tiek „Revolut“, kaip įmonė, gali būti politiškai pažeidžiami, ir tai gali pakenkti Lietuvos reputacijai ir kelti grėsmę finansų sistemos stabilumui“.

Nutarime Seimas raginamas akcentuoti ir tai, kad „Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų priežiūros tarnyba, remiantis vasario 25 d. jai pateikta pranešėjo informacija (tikėtina, iš „Revolut“ vidaus), pradėjo tyrimą dėl galimo esminio pažeidimo, susijusio su pinigų plovimo kontrolės sistemos atjungimu ir „Revolut“ sprendimo neinformuoti priežiūros tarnybos apie šį incidentą“.

Nutarimo projekte teigiama, kad „įvairialypės „Revolut“ rizikos valdymas ateityje gali pareikalauti neproporcingų įvairių Lietuvos institucijų išteklių“.

Jei Seimas pritars nutarimui, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos patikrinimas dėl „Revolut” bus atliekamas trečią kartą.

Kai kurie investuotojai ir politikai reiškia kritiką S. Jakeliūnui dėl to, kad „Revolut“ klausimas aptarinėjamas viešai, ir taip galimai atbaidomi potencialūs investuotojai.