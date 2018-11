„Švaros broliai“ pradėjo naujos tunelinės plovyklos statybas Klaipėdoje

Per minutę – beveik keturi automobiliai

„Švaros broliai“ Lietuvoje užima tvirtą automobilių švaros rinkos lyderio poziciją. Šiuo metu jau veikia šešios bendrovės tunelinės plovyklos – keturios Vilniuje ir dvi Kaune, į jas investuota daugiau nei 15 mln. eurų.

„Tęsiame intensyvią bendrovės plėtrą – pradėjus veikti plovyklai Klaipėdoje, mūsų veiklos geografija apims tris didžiausius Lietuvos miestus. Tikime, kad atitiksime klaipėdiečių lūkesčius ir toliau kursime vertę formuodami švaros kultūrą, įgyvendinsime tolimesnius planus ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų“, – renginio metu sakė Evaldas Kinderis, „Švaros brolių“ generalinis direktorius.

Naujoji tunelinė plovykla Klaipėdoje išsiskirs našumu – joje veiks 41 metrų konvejeris. Juo judėdami vienas po kito automobiliai bus plaunami aukšto slėgio srove, specialiais šampūnais, itin minkštomis šluostėmis, o po to išdžiovinami. Vieno apsilankymo tunelinėje plovykloje kaina siekia nuo 3,95 iki 11,50 eurų. Esant dideliam srautui, per valandą iš plovyklos galės išvažiuoti daugiau nei 200 švarių automobilių – tai beveik 4 automobiliai per 1 minutę.

Bus galima įsigyti abonementą

Kaip ir kitose, taip ir Klaipėdos Minijos g. 90 tunelinėje plovykloje bus galima įsigyti abonementą ir naudotis tunelinių plovyklų paslaugomis nors ir kasdien be papildomų mokesčių. Tokią paslaugą, kuri pastaraisiais metais itin išpopuliarėjo JAV, Lietuvoje pirmieji pristatė „Švaros broliai“.

Abonementą bus galima užsisakyti internetu savitarnoje pateikus el. pašto adresą, automobilio valstybinį numerį, mokėjimo kortelės duomenis. Vieno automobilio švara mėnesiui kainuos nuo 14,92 euro iki 25,96 euro, priklausomai nuo pasirinktos plovimo programos.

Ambicingas augimas

Šiemet pirmą kartą veiklos istorijoje „Švaros broliai“ paskelbė per metus Lietuvoje pasiekę milijono nuplautų automobilių ribą. 2015 m. nuplauta 150 tūkst., 2016 m. – per 300 tūkst., 2017 m. – daugiau nei 650 tūkst., o šių metų planuose – nuplauti 1,2 milijono automobilių.

„Greitas, kokybiškas, patogus ir už prieinamą kainą plovimas yra būtent tai, ko reikia vis labiau savo automobilių švara besirūpinantiems vairuotojams. Tai pasiūlę pirmieji užsitikrinome pozicijas rinkoje, per metus mūsų nuplautų automobilių gatvėse padaugėjo net du kartus“, – sakė E. Kinderis, „Švaros brolių“ generalinis direktorius.

Didėjo ir „Švaros brolių“ veiklos pajamos, jos per 2018 m. tris ketvirčius siekė 7,54 mln. eurų – 45 proc. daugiau nei per atitinkamą laikotarpį 2017 m. Už automobilių plovimą per tris šių metų ketvirčius bendrovė gavo 5,13 mln. eurų pajamų, už patalpų valymą – 2,41 mln. eurų.

„Keliame sau pačius aukščiausius reikalavimus, nuolatos tobulėjame kurdami ir įgyvendindami inovacijas, ugdome ir skatiname lyderystę. Mūsų augimo sėkmę lemia tai, kad suteikiame greitą, kokybišką, patogų ir už prieinamą kainą plovimą“, – sakė E. Kinderis.

Kaip pasakoja E. Kinderis, „Švaros broliai“ ateityje turi dar ambicingesnių planų – per artimiausius trejus metus tunelinių plovyklų skaičius turėtų išaugti tris kartus. 2019 m. bus investuojami 5 mln. eurų – be plovyklos Klaipėdoje, turėtų pradėti veikti ir dar viena nauja plovykla Vilniuje.

2020–2021 m. „Švaros broliai“ numato plėtrą ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje – Baltijos šalyse į 10 naujų tunelinių plovyklų planuojama investuoti apie 25 mln. eurų, o apyvartą padidinti iki 20 mln. eurų.