R. Skyrienė apie S. Jakeliūno pasisakymus dėl „Revolut“: tai gali pakišti koją

„Kai politikai nenuspėjamai elgiasi, daug kas, pasirinkdami valstybes, žiūri truputį kitaip. Tai yra politinė rizika, kai tu atlieki visus veiksmus, patikras, gauni licencijas, ir staiga kažkam iš politikų pasirodo, kad kažkas buvo ne taip padaryta. Kenčia ne tik ateinantis investuotojas, bet tuo pačiu jis prisiima ir reputacinę riziką, nes tokie dalykai ir nuskamba, ir gali sudaryti blogą nuomonę apie patį investuotoją.

Globalios kompanijos, kurios tikrai savo reputacinę riziką vertina atsargiai, atkreips dėmesį į tokius pasisakymus“, – Eltai sakė R. Skyrienė.

Jos teigimu, tokie veiksmai taip pat gali pakišti koją Lietuvai rodant lyderystę finansinių technologijų (fintech) srityje.

„Lietuva jau praktiškai yra pasiekusi tikslą kaip regioninis fintech centras. Reguliacinės institucijos – Lietuvos bankas, Finansų ministerija, manau, padarė visus įmanomus žingsnius, kad mes tokiu centru taptume. (...) Siekiame būti kažkuo išskirtiniais šitoje srityje, lyderiaujantys, ir tie politiko veiksmai gali pakišti koją“, – kalbėjo „Investuotojų forumo“ vykdomoji direktorė.

ELTA primena, kad Europos centrinis bankas Lietuvos banko teikimu pernai gruodį išdavė „Revolut” specializuoto banko licenciją. „Revolut” Lietuvoje planuoja teikti indėlių ir paskolų paslaugas.

Tačiau „Revolut” iš užsienio žiniasklaidos anksčiau sulaukė kritikos dėl to, kad esą buvo išjungęs apsaugos mechanizmus, ir dėl to esą nebuvo suvaldyta keli tūkstančiai įtartinų pervedimų. „Revolut” aiškino, kad sistemų keitimai iš tiesų tebuvo papildomai diegiamos saugumo sistemos prie veikiančių, kurių darbas dėl to nenutrūko.

S. Jakeliūnas anksčiau yra kreipęsis į valstybės tarnybas dėl galimų „Revolut“ ryšių su Rusija. Lietuvos bankas tuo metu teigė, kad S. Jakeliūno minima informacija buvo žinoma, potencialus investuotojas ilgai vertintas kompetentingų institucijų ir įvertintas kaip patikimas.

Trečiadienį Seimo BFK pritarė siūlymui Seimui kreiptis į komisiją, kuri dar kartą įvertintų „Revolut“ atitikimą nacionalinio saugumo interesams.

Toks siūlymas susilaukė konservatorių kritikos. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys Mykolas Majauskas posėdyje sakė, kad toks sprendimas gali lemti, jog užsienio investuotojai nesiryš ateiti į Lietuvą.

Komiteto narys Andrius Kubilius kalbėjo, kad šis sprendimas gali lemti, kad Lietuva nepasieks Vyriausybės keliamo tikslo tapti regiono fintech centru.

Savo ruožtu S. Jakeliūnas sakė, kad „Revolut“ yra netinkamas investuotojas, ir toks požiūris į jo buvimą pritrauks civilizuotus ir atsakingai besielgiančius investuotojus.

Nutarimo projektą dėl kreipimosi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją pakartotinai atlikti „Revolut“ patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams S. Jakeliūnas parlamentarams turėtų pateikti ketvirtadienio Seimo posėdyje. Jei Seimas pritartų nutarimui, komisijos patikrinimas dėl „Revolut” bus atliekamas trečią kartą.