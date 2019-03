Pavėžėjimo platforma „Bolt“ rengiasi pristatinėti maistą

„Sukūrėme našią kompaniją, kuri siūlo geriausias kainas keleiviams ir geriausias sąlygas vairuotojams. Dabar norime šį modelį perkelti į maisto pristatymo paslaugas. Mūsų technologijos, operatyvus tinklas ir vairuotojai leis sukurti „Bolt“ vartotojams Europoje bei Afrikoje patogiausią maisto pristatymo sistemą“, - pranešime spaudai cituojamas „Bolt“ generalinis direktorius Markusas Villigas.

Data, kada įmonė pradės pristatinėti maistą Lietuvoje, kol kas neskelbiama. Pirmiausia dar šią vasarą maisto pristatymo paslauga pradės veikti Estijoje, Suomijoje ir Pietų Afrikos Respublikoje.

„Jau dabar sulaukiame nemažai užklausų iš restoranų, kavinių ir kitų maitinimo įstaigų apie planus vykdyti jų ruošiamo maisto pristatymus Lietuvoje. Tikslios starto datos mūsų šalyje dar negalime pasakyti“, - teigė „Bolt“ vadovas Lietuvoje Andrius Pacevičius.

„Bolt“ yra pirmaujanti Europos pavėžėjimo platforma, aptarnaujanti daugiau kaip 25 milijonus klientų daugiau kaip 30 šalių visame pasaulyje.

ELTA primena, kad tarptautinė pavėžėjimo paslaugų platforma „Taxify“ pakeitė pavadinimą į „Bolt“ bei pristatė naują logotipą.

Įmonės atstovai pabrėžia, kad naujasis prekės ženklas atspindi kitą veiklos etapą - planuojama žengti prie platesnės transporto priemonių pasiūlos.

„Prieš penkerius metus „Taxify“ pradėjo veiklą kaip taksi tarpininkavimo bendrovė. Nuo to laiko išaugome į platesnę transporto platformą, padedančią žmonėms judėti automobiliais, motociklais ir elektriniais paspirtukais. Kurdami naujus produktus ir paslaugas, ieškojome vardo, kuris geriau atspindėtų mūsų kompaniją. Be to, „Bolt“ vardas iliustruoja ir mūsų tikėjimą elektronine transporto ateitimi“, - teigė M. Villigas.

Lietuvoje platforma veikia nuo 2014 metų, o nuo veiklos pradžios visame pasaulyje platforma jau aptarnavo daugiau kaip 25 milijonus keleivių. Šiandien mobiliuoju telefonu galima valdyti gerokai platesnį funkcijų asortimentą, veikia patogesnė „Comfort“ ir erdvesnė, net 6 keleivius talpinanti, „XL“ paslaugos.

Įmonės atstovų duomenimis, „Bolt“ pavadinimas pasirinktas todėl, kad atspindi įmonei svarbiausią tikslą - lengvą, greitą ir patogų judėjimą.

„Bolt“ jau veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje, o netrukus bendrovės paslaugos bus pasiūlytos ir Alytaus, Jonavos, Marijampolės, Utenos, Mažeikių miestų gyventojams.