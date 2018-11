„Klaipėdos naftos“ pajamos ir krova smuko

Valstybės valdomos Klaipėdos naftos produktų krovos ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo operatorė "Klaipėdos nafta", šiemet per dešimt mėnesių perkrovusi 3 proc. mažiau naftos produktų, gavo 83,7 mln. eurų pajamų – 4,5 proc. mažiau nei pernai tuo pat laiku.

Bendrą dešimties mėnesių krovos mažėjimą labiausiai lėmė mažesni šviesiųjų naftos produktų srautai iš gamyklos "Orlen Lietuva", pranešė "Klaipėdos nafta" per "Nasdaq" Vilniaus biržą.

Vien SGD terminalo pajamos šiemet siekė 53,9 mln. eurų, – 5,9 proc. mažiau nei prieš metus, naftos terminalo – 29,8 mln. eurų – 1,6 proc. mažiau, o vien per spalį – atitinkamai 5,4 mln. eurų (1,8 proc. mažiau) ir 2,5 mln. eurų – tokios pat.

Per 10 mėnesių bendrovė perkrovė 5,534 mln. tonų naftos produktų – 2,9 proc. mažiau nei pernai (5,697 mln. tonų), o vien per spalį – 504 tūkst. tonų, arba 7 proc. daugiau, SGD terminale išdujino ir perkrovė 7,811 mln. MWh dujų – 33 proc. mažiau nei pernai (11,660 mln. MWh), o vien per spalį – 709 tūkst. MWh dujų – 28 proc. mažiau (993 tūkst. MWh).

Įmonės vadovas Mindaugas Jusius yra sakęs, kad šiemet bendrovė ketina perkrauti apie 7 mln. tonų naftos produktų.

"Klaipėdos nafta" pernai uždirbo 17,031 mln. eurų grynojo pelno (23,5 proc. daugiau nei užpernai), jos pajamos augo 2,5 proc. iki 106,484 mln. eurų.