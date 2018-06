Joninėms – gardžiausi lietuviško asortimento pasiūlymai

„Pirkėjams yra patrauklūs ne tik mūsų pasiūlymai iš gastronomijos tradicijomis garsėjančių šalių – teminės Graikijos, Italijos, Prancūzijos savaitės, – bet ir lietuvišką kokybę ir skonių įvairovę atspindintys gaminiai. Žinoma, dar ir todėl, kad visuomet rūpinamės, jog jų mūsų parduotuvėse būtų galima įsigyti geriausiu kainos ir kokybės santykiu“, – teigė I. Čiužienė.

Šiuosyk „Lidl“ komanda skyrė išskirtinį dėmesį Joninių pasiūlymams ir dėl neeilinės sukakties – šiemet minimo Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio. Beje, ir šį šeštadienį, birželio 23 d., „Lidl“ parduotuvėse vėl bus prekiaujama Lietuvos valstybės vėliavomis – pravers tiems, kurie nori liepos 6-ajai, Mindaugo karūnavimo dienai, pasirengti iš anksto.

Ką kepsime ant grilio?

Ruošiantis šimtmečio Joninių savaitgaliui verta iš anksto apgalvoti savo pirkinių krepšelį – juk kiekvienam svarbiausia, kad viskas būtų šviežia, kokybiška ir skanu. Be to, net ir per šventes malonu nepermokėti.

Sunku įsivaizduoti Joninių savaitgalį be tradicinių šašlykų, kiaulienos sprandinės kepsnių ar dešrelių, kepamų vakarojant namų kieme ar jaukioje kaimo sodyboje. Grilio patiekalų pasirinkimas „Lidl“ tinkle atitinka visų šeimos narių poreikius – nuo tradicinių kiaulienos sprandinės šašlykų klasikiniame marinate iki marinuotų viščiukų sparnelių petelių ir gardžiųjų dešrelių.

Prekybos tinklas „Lidl“ rekomenduoja išbandyti ne tik jau pamėgtus patiekalus, bet ir kitus naujus lietuviškus produktus, pavyzdžiui, šamo filė kepsnelius marinate (3,49 Eur), kiaulienos dešreles su sūriu (2,49 Eur), kepamąsias vištienos dešreles su pomidorais ir bazilikais (1, 79 Eur) arba vištienos bei kiaulienos šašlykus su skirtingais marinatais (nuo 3,29 Eur/kg).

Daržovės iš lietuviškų ūkių

Prasidėjus vasaros sezonui, be visų grilio kepinių, „Lidl“ tinklo asortimente gausu ir lietuviškų daržovių – vasariškoms salotoms, daržovių iešmeliams, sveikiems užkandžiams ar garnyrui. Visos lietuviškos daržovės į „Lidl“ tinklo turgelį atkeliauja tiesiai iš lietuvių ūkininkų rankų. Jų skonis – itin sodrus.

Visą savaitę (birželio 21-27 d.) lietuviški trumpavaisiai agurkai kainuos tik 0,99 Eur/kg, lietuviški pomidorai – 0,89 Eur/kg, lietuviškos bulvės – po 0,69 Eur/kg, o kopūstai – po 0,49 Eur/kg. Lietuviškų daržovių asortimente – ne tik įprastos daržovės, bet ir išskirtinės jų rūšys. Pavyzdžiui, „Lidl“ tinkle galima rasti lietuviškų „Kumato“ pomidorų, kurie idealiai tinka sriuboms ir troškiniams, avietinių pomidorų, kurie tinka aromatingiems padažams, o salotoms gaminti – slyvinių pomidorų bei romaninių salotų (0,89 Eur/1 vnt.).

Kokie vasaros pietūs be šaltibarščių? Juolab kad lietuviško 5 proc. riebumo specialiai šiai šaltsriubei skirto kefyro „Lidl“ šiuo metu įsigysite vos po 0,85 ct/kg.

Užkandžiai ir skanėstai šventiniam stalui

Joninių išvykai ar savaitgaliui prireiks ne tik mėsos ir daržovių, bet ir duonos gaminių, užkandžių kelionei ir skanėstų prie rytinės kavos puodelio. Sparčiai artėjant Joninių savaitgaliui „Lidl“ tinklas paruošė ir naujienų – išsiplėtė pirkėjų jau pamėgtų kibinų asortimentas. Nuo šiol, be pirkėjų jau pamėgtų versijų su vištiena arba su kiauliena, galima skanauti ir naujienų: su vištiena, grybais ir sūriu arba su varške ir špinatais. Visi – po 0,65 Eur/vnt.

Į iškylos krepšį gali keliauti ir šaltai rūkytas pjaustytas skilandis (0,79 Eur), plėšomos sūrio lazdelės (0,69 Eur), kepta duona juostelėmis arba riekelėmis (0,65 Eur) ir klasikinė adžika (1,09 Eur/2 vnt.). Visi šie produktai taip pat pagaminti Lietuvoje.

Smaližiams patiks „Mano duonos“ varškės spurgos, kurios prekyboje bus tik ribotą laiką (0,33 Eur/vnt.), „Lidl cukrainės“ sausainiai su obuolių džemu (1,69 Eur/400 g), Tastino šakotis (visą savaitę tik 6, 99 Eur) bei arbatiniai meduoliai (0,33 Eur/200 g).

Atsigaivinti – gėrimais ir ledais

Bet kokiai šventei ar išvykai prireiks ir gaiviųjų gėrimų. Karštomis vasaros dienomis geriausiai atsigaivinti padės natūralus mineralinis vanduo. „Lidl“ parduotuvėse Lietuvoje galima įsigyti švaraus ir gryno, lietuviško „Saguaro“ mineralinio vandens, išgaunamo iš gręžinių Druskininkuose.

Kitas vartotojų pamėgtas gėrimas – Lietuvoje gaminama „Freeway“ gira, ką tik laimėjusi sidabro medalį „Nacionaliniame giros ringo 2018” konkurse. Taip pat „Lidl“ tinkle gausus ir nealkoholinio alaus bei nealkoholinių alaus ir sulčių kokteilių pasirinkimas.

Jei ir gėrimai nepadeda atsigaivinti, visuomet padės ledai – „Lidl“ tinklo asortimente rasime ir lietuviškų valgomųjų ledų „Ballino“ vafliniame puodelyje (0,29 Eur) arba vafliniame ragelyje (0, 45 Eur).