V. Šapoka apie „šešėlį“: pavyzdį pirmiausia turi rodyti valstybė

„Jei norime, kad „šešėlio“ nebūtų versle, viešuosiuose pirkimuose, tai kol nebus pavyzdžio iš valstybės institucijų, tol jokių reikšmingų pokyčių ir nebus. Manau, kad sąžiningas verslas galėtų tapti tuo katalizatoriumi. Daug pastangų dedama, kad lėšos nebūtų grobstomos iš valstybės biudžeto, verslas šiuo atveju taip pat yra galingas. Verslininkai, darbuotojai, aktyvūs piliečiai taip pat yra didelė galia. Sutinku, kad nereikia skaidyti: verslas blogas ar valdžia bloga - ir jei norime rimto pokyčio, jis turi vykti visur“, - pirmadienį susitikime su verslo atstovais sakė V. Šapoka.

Auditorijai paklausus, ar akcizų didinimas tabako gaminiams, nesudaro priešingo efekto ir nepradeda vyti gyventojų į „šešėlį“, V. Šapoka sakė, kad 6 proc. didėjimas nebūtų drastiškas.

Daug pastangų dedama, kad lėšos nebūtų grobstomos iš valstybės biudžeto, verslas šiuo atveju taip pat yra galingas. Verslininkai, darbuotojai, aktyvūs piliečiai taip pat yra didelė galia.

„Kalbant apie tabako gaminius, tai turbūt yra keletas dedamųjų. Viena vertus, jei ta tendencija mesti rūkyti stiprėtų, tai net ir sąžiningo verslo pajamos taip pat kristų ir PSO nedviprasmiškai yra įvertinusi, kad kaina tabako gaminių atveju yra esminis dėmuo, kuris priverčia susimąstyti, ar nevertėtų mesti. Kontrabandos mastai yra problema, reikia nuveikti daug daugiau, kad užkardymas būtų rimtesnis. Šioje srityje taip pat nusimato pokyčių. Lyginant su baltarusiais, kainos skirtumas yra ir taip didelis, todėl 6 proc. kainos didėjimo nevadinčiau drastišku“, - kalbėjo finansų ministras.

V. Šapoka taip pat pažymėjo, kad administracinė našta verslui bus mažinama ir keičiant kasos aparatus. Skaičiuojama, kad tai leistų sutaupyti apie 60 mln. eurų per metus.

„Tai yra numatyta planuose ir susiję su virtualaus kasos aparato įdiegimu“, - sakė V. Šapoka.

Tuo metu finansų viceministrė Daiva Brasiūnaitė pažymėjo, kad keitimas bus laipsniškas ir verslininkai kasos aparatus turės pakeisti pamažu.

„Šiuo metu rengiami Vyriausybės terminai, per kuriuos dabar naudojami kasos aparatai turės būti pritaikyti prie naujų reikalavimų arba turės būti pakeisti (...). Planuojama, kad šiais metais Vyriausybės projektas bus pradedamas, bet jis bus laipsniškas, bus numatytas pereinamasis laikotarpis“, - sakė D. Brasiūnaitė.

Anot ministro, verslininkams reikės pasiruošti, todėl „ministerija nenori forsuoti, kad tie pokyčiai netaptų labai brangūs“.

„Ypatingai su IT projektais, ar padaryti per metus, ar per tris mėnesius, kainos skiriasi“, - pažymėjo V. Šapoka.

VMI skaičiavimais, 2017 metais buvo nustatyta, kad nesumokėtų mokesčių suma siekė 198 mln. eurų. VMI skaičiuoja, kad jei šie mokesčiai būtų sumokėti sąžiningai, kiekvieno Lietuvos gydytojo atlyginimas galėtų padidėti 1290 eurų, kiekvieno slaugytojo ir akušerio - 717 eurų, mokytojo - 500 eurų, o pensininkų gaunama pensija galėtų didėti 28 eurais.

Tuo metu Eltos paklaustas, ar balandį pristatyta reforma bus priimta iki liepos 1 dienos, ministras sakė, kad prielaidos tam šiuo metu yra.

„Iš Vyriausybės pusės projektai yra pateikti, trečiadienį juos svarstysime. Seimui pateiksime laiku ir toliau tai priklausys nuo Seimo taip pat“, - sakė V. Šapoka.

ELTA primena, kad balandį pristatant reformą buvo žadėta, jog kitais metais iš „šešėlio“ būtų galima „ištraukti“ 200 mln. eurų.