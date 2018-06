Tyrimas: apsipirkinėjant internetu lietuviai išleidžia iki 50 eurų per mėnesį

Dažniausiai internetu Lietuvoje apsiperka 26–35 m. amžiaus šalies gyventojai. 18 proc. jų prekių ar paslaugų internetu užsisako 2–3 kartus per savaitę, o 37 proc. – 3–4 kartus per mėnesį, parodė „Swedbank“ užsakymu atlikta apklausa.

Be to, šios amžiaus grupės gyventojai, palyginus su kitomis amžiaus grupėmis, pirkiniams internetu išleidžia vidutiniškai daugiausiai pinigų – jų išlaidos dažniausiai siekia nuo 51 iki 200 eurų per mėnesį, rašoma banko pranešime žiniasklaidai.

„Pirkimą internetu yra išbandžiusi absoliuti dauguma 18–45 m. amžiaus šalies gyventojų. Mūsų apklausa parodė, kad 80–90 proc. jų per pastarąjį pusmetį yra internetu įsigiję prekių ar paslaugų. Aktyviausi yra 25–36 m. amžiaus gyventojai, vadinamoji Y karta. Jie išsiskiria pagal apsipirkimų dažnumą internete bei pagal pirkiniams išleidžiamą vidutinę pinigų sumą. Be to, kone penktadaliui Y kartos respondentų apsipirkimas internetu yra tapęs kasdieniu dalyku, kuris tam tikrais atvejais jau pakeičia apsilankymą įprastose fizinėse parduotuvėse“, – pranešime sako „Swedbank“ Lėšų valdymo pardavimų palaikymo departamento direktorius Deimantas Trumpickas.

Pasak „Swedbank“ atstovo, vis daugiau Y kartos atstovų įsitvirtina darbo rinkoje ir jų pajamos didėja, tad artimiausioje ateityje jie dar daugiau pinigų skirs apsipirkimui internetu. „Šios kartos žmonės brendo kartu su internetu ir skaitmeninėmis technologijomis, todėl yra gerai jas įvaldę ir jomis pasitiki, jie drąsiau linkę išbandyti įvairias naujoves. Šios kartos atstovus galima vadinti varomąja e. komercijos jėga, kuri prekybininkus vis labiau skatina galvoti apie tai, kaip išplėsti savo veiklą į internetą“, – komentuoja D. Trumpickas.

Per mėnesį − iki 50 eurų

Kaip parodė apklausos duomenys, didžiausia dalis apsiperkančiųjų internetu (45 proc.) šiam tikslui per mėnesį išleidžia iki 50 eurų. Tačiau vidutinės išlaidos pagal amžiaus grupes šiek tiek skiriasi.

Aktyviausioje pagal apsipirkimą internete 26–35 m. amžiaus pirkėjų grupėje 44 proc. nurodė per mėnesį tam skiriantys nuo 51 iki 200 eurų, 40 proc. – iki 50 eurų, o maždaug kas dešimtas (9 proc.) nurodė pirkiniams internetu per mėnesį išleidžiantis 201 eurą ar didesnę sumą.

18–25 m. amžiaus grupėje kas antras (50 proc.) respondentas teigė, kad apsipirkimui internetu išleidžia iki 50 eurų, kas trečias (35 proc.) nuo 50 iki 200 eurų. Panašiai išlaidos pirkiniams internetu pasiskirsto ir vyresnėje 36–45 m. amžiaus respondentų grupėje: maždaug kas antras (48 proc.) per mėnesį išleidžia iki 50 eurų, apie 40 proc. – nuo 50 iki 200 eurų.

46 m. ir vyresni – retesni e. parduotuvių svečiai

Tuo metu interneto kaip apsipirkimo būdo populiarumas pastebimai mažesnis tarp 46 m. amžiaus ir vyresnių šalies gyventojų. Pavyzdžiui, tarp 46–55 m. amžiaus grupės šalies gyventojų maždaug kas antras (55 proc.) nurodo, kad per pastarąjį pusmetį yra įsigijęs prekių ir paslaugų. Tarp 56 m. ir vyresnių gyventojų tai išbandęs maždaug kas trečias (30 proc.) apklaustasis.

Pagal apsipirkimų dažnį šių amžiaus grupių gyventojai taip pat yra gerokai pasyvesni. Iš 46 m. ir vyresnių gyventojų, kurie nurodė apsiperkantys internetu, didžioji jų dalis (70–80 proc.) tą daro kartą per mėnesį ar rečiau.

Reprezentatyvią šalies gyventojų apklausą „Swedbank“ užsakymu atliko tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“, kuri 2018 m. kovo mėn. internetu apklausė 1 007 respondentus nuo 18 iki 75 m. amžiaus.