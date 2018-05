Sveikatos reikalų komitetas – už naują vaistų prekybos tvarką

Už balsavo 6, prieš – 3, o susilaikė 2 komiteto nariai. Iš viso komitete dirba 11 parlamentarų.

Šią komiteto išvadą, priimdamas galutinį sprendimą, svarstys Seimas.

Komitetas pasipriešino vaistinių reklamos draudimui bei nutarė, kad visų vaistų prekyba internetu prasidėtų nuo 2021 metų gegužės.

Komitetas sutiko, kad įteisinus prekybą kai kuriais nereceptiniais vaistais parduotuvėse, jų negalima būtų laikyti savitarnos skyriuose, negalima būtų parduoti daugiau kaip vienos to paties pavadinimo vaisto pakuotės, be to, nebūtų galima siūlyti kito vaisto, jeigu norimo nėra.

Prekybos vietose privalėtų būti raštiški įspėjimai, kad pardavėjas neteikia informacijos apie vaistus, o prie kasos jie turėtų būti laikomi atskirai nuo kitų prekių.

Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymą, prekybininkai taip pat negalėtų vaistais prekiauti automatuose ir nestacionariose vietose, pažeistose pakuotėse. Juose negalės būti etilo alkoholio.

Komitetas atmetė „valstiečių“ siūlymus vaistų degalinėse ir parduotuvėse nelaikyti matomoje vietoje, pirkėjams rinktis iš leidinių, o ne nuo lentynų.

Dėl naujos prekybos vaistais tvarkos Seimas planuoja apsispręsti iki atostogų, kurios turėtų prasidėti liepą.