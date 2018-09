Susitarta dėl lietuviškos kiaulienos eksporto į Ukrainą

Šių metų vasario mėnesį VMVT lankėsi Ukrainos atsakingos institucijos auditoriai. Tarnybos specialistai jiems pristatė Lietuvoje vykdomos afrikinio kiaulių maro (AKM) kontrolės ir prevencijos priemones ir šalies regionų padalinimo į apsaugos zonas pagal AKM rizikos laipsnį principus. VMVT ekspertai įrodė AKM kontrolės ir prevencijos Lietuvoje efektyvumą, paremtą patikimais laboratoriniais tyrimais.

Gavus Ukrainos valstybinės maisto saugos ir vartotojų apsaugos tarnybos audito ataskaitą su teigiamomis išvadomis, VMVT suderino reikiamus veterinarijos sertifikatus. Tarnyba po keleto derybinių etapų su Ukrainos kompetentinga institucija susitarė, kad iš Lietuvos į Ukrainą galėtų būti eksportuojamos veislinės ir produkcijos kiaulės, taip pat skerstinos kiaulės, šviežia kiauliena ir kiaulienos pusgaminiai.

„Visos šalys imasi ypač griežtų kovos su AKM priemonių ir labai daug dėmesio skiria tam, kad užkratas nebūtų įvežtas iš kitų šalių. Ne išimtis ir Ukraina, kuri taiko labai griežtus reikalavimus importui. Tai, kad AKM kontrolė mūsų šalyje įvertinta kaip kompetentinga, efektyvi ir patikima, didelis atsakingų VMVT darbuotojų nuopelnas. Tikimės, kad Lietuvos kiaulių augintojai ir mėsos perdirbėjai pasinaudos atsivėrusia rinka. Naujos galimybės eksportuoti kiaules ir šviežią kiaulieną turėtų prisidėti palengvinant kiaulių augintojų ir mėsos perdirbėjų finansinę padėtį“, - pranešime komentuoja VMVT direktorius Darius Remeika.

Šiuo metu VMVT specialistai intensyviai derina veterinarinius sanitarinius reikalavimus, siekdami galimybės eksportuoti į Ukrainą sudėtinius maisto produktus (šaldytas picas, koldūnus, bandeles su mėsos įdarais ir pan.). Šių maisto produktų gamintojai Lietuvoje mato didelį potencialą ir perspektyvas įsitvirtinant Ukrainos rinkoje.

Mėsos konservų, dešrų ir kitų mėsos produktų, eksportuojamų iš Lietuvos Respublikos į Ukrainą, veterinarijos sertifikatas buvo suderintas dar 2015 m. pradžioje. Per šį laikotarpį Lietuvos įmonės eksportavo apie 2 tonas mėsos konservų, be to, nuo 2015 m. į Ukrainą eksportuota daugiau kaip 2300 tonų jautienos, 2200 tonų paukštienos, 200 tonų galvijų subproduktų.