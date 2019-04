„Sodra“ gyventojų pensijų kaupimo sąskaitas papildė 33 mln. eurų

Pensijų kaupimo dalyvių skaičius išliko stabilus – 1,29 mln. Nors dalis gyventojų kaupimą nutraukė, juos pakeitė naujas kaupimo sutartis pasirašę gyventojai.

Įmokos ir valstybės paskatos pervestos 820 tūkstančių gyventojų, aktyviai dalyvaujančių kaupime. Aktyvių pensijų kaupimo dalyvių vasarį, palyginti su sausiu, sumažėjo maždaug 2,5 proc., arba beveik 20 tūkst.

Tai lėmė, kad dalis gyventojų, dalyvaujančių kaupime, tą mėnesį neturėjo darbo ar pajamų, taip pat dalis kaupimą sustabdė, pasirinkdami pinigus palikti pensijų kaupimo fonde, tačiau kol kas nemokėti įmokų.

Nepaisant to, valstybės paskatų suma išliko beveik tokia pati, kaip ir sausį, nes didelė dalis pensijų kaupimo dalyvių, pradėjusių kaupti pereinamuoju 1,8 proc. tarifu, pasirinko mokėti didesnes 3 proc. darbo užmokesčio įmokas ir atitinkamai gauti didesnę valstybės paskatą – 1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio.

Be to, „Sodros“ duomenimis, keturi iš penkių gyventojų, sudarančių naujas pensijų kaupimo sutartis, iškart renkasi 3 proc. tarifą ir didesnę valstybės paskatą.

„Pervedimai į pensijų kaupimo fondus išlieka stabilūs, kaip ir pensijų kaupimo dalyvių skaičius. (...). Matome, kad vieni gyventojai itin aktyviai sudaro naujas pensijų kaupimo sutartis, didina pensijų kaupimo tarifą, kiti kaupimą stabdo ar nutraukia. Reiškia, jie turi laisvę ir galimybę priimti sprendimus ir rinktis, kaip taupyti senatvei“, – sakė „Sodros“ laikinasis vadovas Ježy Miskis.

Visi pensijų kaupime dalyvaujantys gyventojai gauna paskatą iš valstybės biudžeto. Gyventojams, kurie nuo savo atlyginimo kaupimui skiria 3 proc., valstybė į jų pensijų kaupimo sąskaitas perveda 1,5 proc. vidutinio darbo užmokesčio (VDU) paskatą – 16,4 euro per mėnesį, arba beveik 200 eurų per metus. Jeigu gyventojas kaupia pereinamuoju 1,8 proc. tarifu, valstybės paskata yra 3,3 euro per mėnesį.

Be to, šiuo metu savarankiškai dirbantys gyventojai pradėjo deklaruoti savo pajamas ir mokėti socialinio draudimo įmokas.

„Sodra“ primena, kad savarankiškai dirbantys gyventojai, dalyvaujantys kaupime ir deklaruojantys praėjusių metų pajamas, įmokas dar mokės pagal iki praėjusių metų pabaigos pasirinktą modelį. „Sodra“ jų įmokas ir valstybės paskatas už visus praėjusius metus į pensijų fondus perves tuomet, kai jie deklaruos pajamas, sumokės socialinio draudimo bei pensijų kaupimo įmokas.