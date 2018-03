Siūloma algas mokėti keturis kartus per mėnesį

Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ nariai įregistravo Darbo kodekso pataisą, pagal kurią dirbantiesiems būtų suteikta teisė darbo užmokestį gauti keturis kartus per mėnesį, t. y. - kartą per savaitę.

Šiuo metu Darbo kodekse yra numatyta, kad atlyginimas Lietuvoje mokamas du kartus per mėnesį, tai yra avansas ir atlyginimas. Jei dirbantysis pageidauja ir parašo prašymą, tuomet darbdavys gali atlyginimą mokėti vieną kartą per mėnesį.

„Yra labai daug žmonių, kurie gyvena nuo algos iki algos. Ir jų pastaruoju metu tik daugėja, nes visi matome, kaip sparčiai didėja socialinė atskirtis ir didėja skurdas. Gyvena žmonės nuo avanso iki atlyginimo, nuo atlyginimo iki avanso ir taip vos tempia iki algų dienos. O pritrūkę lėšų dažnai net prasiskolina greitųjų kreditų lupikautojams. Todėl būtų logiška šiuo atveju išplėsti dirbančiųjų galimybes gauti atlyginimą dažniau. Kodėl gi nepasinaudoti kai kurių kitų šalių praktika, kur atlyginimas mokamas kartą per savaitę? Kodėl gi neišplėtus galimybių ir mūsų dirbantiesiems gauti atlyginimą dažniau? Jei yra galimybė vietoje dviejų kartų gauti vieną kartą, vieną didesnę sumą per mėnesį, tai turėtų būti galimybė ir į kitą pusę - vietoj dviejų ar vieno karto, pavyzdžiui, gauti atlyginimą, išskaidytą mažesnėmis dalimis per keturis kartus - kartą per savaitę“, - sakė frakcijos narys Remigijus Žemaitaitis.

Jo nuomone, įstatymu turėtų būti įtvirtinta darbuotojo teisė gauti atlygį už savo darbą ir dažniau, nei numato dabartinis Darbo kodeksas.

Konkretūs darbo užmokesčio mokėjimo terminai, mokėjimo vieta ir tvarka yra nustatomi kolektyvinėse arba darbo sutartyse. Tačiau, pasak R. Žemaitaičio, nedaug dirbančiųjų tokiose sutartyse gali įrašyti, įtvirtinti savo lūkestį dėl darbo užmokesčio mokėjimo dažnumo. Kassavaitinis atlyginimo mokėjimas nustatomas abipusiu darbuotojo ir darbdavio sutarimu, o tokia praktika dažniausiai yra taikoma anglosaksų šalyse.

„Suprantame, kad ši mūsų iniciatyva neišspręs skurdo problemos ir didėjančios socialinės atskirties. Išties daug svarbiau būtų Seime priimti tokius sprendimus, kurie prisidėtų prie gyvenimo lygio, prie atlyginimų didėjimo. Bet kol dabartiniai valdantieji ir opozicijos konservatoriai susitelkę tik prie savo asmeninių intrigų, kol pešasi dėl apkaltų, nenulipa nuo statinės mitinguose, draskosi dėl pirmalaikių rinkimų arba įvairiausių tyrimo komisijų sudarymo, kažkas juk turi dirbti“, - šmaikštavo R. Žemaitaitis.