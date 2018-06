Situacija nekilnojamojo turto rinkoje: Kaunas vilioja labiau

„Matome vis labiau didėjantį aktyvumą Kauno naujų butų rinkoje – tą iš esmės lemia reikšmingų investicijų atėjimas į regioną. NT plėtros bendrovės investuoja į naujų biurų bei butų statybą ir tikisi, kad keletas tūkstančių naujų gerai apmokamų darbo vietų Kaune pagyvins laikinosios sostinės būsto rinką, o mieste veikiančios įmonės ir toliau kelsis į naujus modernius biurus, taip gerindamos darbo sąlygas darbuotojams“, – sako Lietuvos banko Makroprudencinės analizės skyriaus vyresnysis ekonomistas Vaidotas Šumskis.

Vertindami Vilniaus naujos statybos butų rinką, du trečdaliai respondentų mano, kad per 2018 m. sostinėje naujų butų bus nupirkta mažiau nei per praėjusius metus. Pusė apklaustųjų teigia, kad per ateinančius metus butų sostinėje taip pat bus pastatyta mažiau. Kaune – lūkesčiai priešingi: du trečdaliai rinkos dalyvių tikėjosi, kad naujų butų bus parduota daugiau, o daugiau nei pusė apklaustųjų manė, kad šių butų bus pastatyta daugiau.

Matome vis labiau didėjantį aktyvumą Kauno naujų butų rinkoje – tą iš esmės lemia reikšmingų investicijų atėjimas į regioną.

Skyrėsi ir nuomonės dėl naujų butų kainų raidos Vilniaus ir Kauno gyvenamuosiuose rajonuose. Apie 40 proc. respondentų nurodė, kad sostinėje tokių butų kainos artimiausiais metais nesikeis, tačiau beveik tiek pat apklaustųjų mano, kad nauji butai Vilniaus miegamuosiuose rajonuose pigs. Tai rodo ryškius nuotaikų pokyčius – taip manančiųjų skaičius nuo praėjusių metų vidurio išaugo 30 proc. p. Daugiau nei pusė Kauno būsto rinkos perspektyvas vertinusių rinkos dalyvių tikėjosi, kad butai šio miesto miegamuosiuose rajonuose brangs, taip manančiųjų pagausėjo 16 proc. p. Skirtingai nei Vilniuje, rinkos dalyviai Kaune kainų mažėjimo nesitiki.

Prognozuodami nuomos kainų tendencijas, didžioji dauguma apklaustųjų manė, kad jos Vilniuje ir Kaune nesikeis, tiesa, trečdalis respondentų tikėjosi nuomos kainų sostinėje mažėjimo. Klaipėdoje didesnių pokyčių apklausti NT rinkos dalyviai nesitikėjo.

Registrų centro duomenimis, pirmą šių metų ketvirtį Lietuvoje NT sandorių sudaryta mažiau nei pernai tuo pačiu metu, tačiau balandžio ir gegužės mėn. duomenys rodo augantį būsto rinkos aktyvumą, visų pirma sostinėje. Vilniuje ir Klaipėdoje per šių metų pirmąjį ketvirtį būstų parduota atitinkamai 5,0 ir 16,5 proc. mažiau, o Kaune – 5,0 proc. daugiau. Tačiau gegužės mėn. sostinėje būsto rinkos aktyvumas istoriškai buvo vienas didžiausių ir nusileido tik 2007 m. kovo mėn. užfiksuotam aktyvumo lygiui. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, būstų pardavimai šoktelėjo beveik 40 proc. Kaune butų ir namų parduota 8 proc. daugiau.

Lietuvos banko apklausoje dalyvavo daugiau nei 70 rinkos dalyvių: vertintojai, pardavėjai, kredito įstaigos, NT plėtotojai ir valdytojai.