Seime pritarta siūlymui paankstinti receptinių vaistų prekybą internetu

Pritarta sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos ir „valstiečių“ vadovo Ramūno Karbauskio siūlymui, kad internetinė prekybą receptiniais vaistais būtų paankstinta iki 2019 metų lapkričio, vietoje anksčiau numatytos 2021 metų gegužės.

„Vienas iš esminių dalykų – paankstinti datą, nuo kada būtų galima įteisinti nuotolinę prekybą vaistais. Buvo išsakomi argumentai, kad sistema nepasiruošusi, kad reikėtų tą datą atidėti iki 2021 metų. Aš tik noriu priminti, kad šį nuostata nėra prievolė“, – siūlymą pristatė A. Veryga.

„Tos įstaigos, kurios bus pasiruošusios, galės ir realizuoti tokią nuostatą, o ministerija įsipareigoja paruošti visus reikalingus teisės aktus“, – pridūrė ministras.

Taip pat pritarta, kad porą mėnesių būtų pavėlinta prekyba nereceptiniais vaistais mažmeninės prekybos vietose. Pagal siūlymą, tokia prekyba būtų galima nuo 2019 metų sausio, vietoje anksčiau planuotos šių metų lapkričio 1 dienos.

Dėl prekybos vaistais dar reikės vieno balsavimo, dėl pataisų priėmimo.

Farmacijos įstatymo pataisos leistų ne vaistinėse prekiauti vaistais nuo temperatūros, skausmo, įskaitant gerklės, uždegimo, priešalerginiais, skrandžio rūgštingumą mažinančiais ir antiseptiniais (žaizdoms dezinfekuoti) vaistais.

Pataisos numato, kad parduotuvėse ar degalinėse įsigytų vaistų gyventojai grąžinti ar pakeisti negalėtų. Prekybininkams siūlo uždrausti teikti informaciją apie turimus vaistus, jų nebūtų galima parduoti asmenims iki 16 metų, pažeistose pakuotėse, prekybos automatuose, nestacionariose vietose. Etanolio turinčiais vaistais nebūtų galima prekiauti.

Įteisinus prekybą kai kuriais nereceptiniais vaistais parduotuvėse ar degalinėse, jų negalima būtų laikyti savitarnos skyriuose, parduoti daugiau kaip vienos to paties pavadinimo vaisto pakuotės, be to, nebūtų galima siūlyti kito vaisto, jeigu norimo nėra. Prekybos vietose privalėtų būti raštiški įspėjimai, kad pardavėjas neteikia informacijos apie vaistus, o prie kasos jie turėtų būti laikomi atskirai nuo kitų prekių.