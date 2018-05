Seime kelią skinasi valstybinių vaistinių idėja

Seimas antradienį po pateikimo priėmė svarstyti Farmacijos įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama liberalizuoti vaistų prekybą gydymo įstaigose. Už balsavo 62, prieš – 16, susilaikė 13 parlamentarų.

Opozicijai paprašius Vyriausybės išvados, Seimas siūlymą atmetė.

Sveikatos reikalų komiteto narys socialdemokratų darbo frakcijos atstovas Antanas Vinkus prognozavo, kad tokios vaistinės bus naudingos žmonėms.

„Pagerins žmonių apsirūpinimą vaistais patrauklesne kaina ir per trumpesnį laiką“, – teigė jis.

Viena pataisų autorių Agnė Širinskienė. Ji mano, kad tokios vaistinės „puikiai išsilaikys“: „Steigimui (vaistinių – BNS) lėšų nereikės“.

Tačiau Sveikatos reikalų komiteto narys konservatorius Antanas Matulas su tuo nenorėjo sutikti. Pasak jo, dabar ligoninių vaistinėse dirbantys žmonės „teturi po etatą ar po pusę etato“.

„Reikės priimti po kelis žmones, lėšų tikrai reikės“, – tikino parlamentaras.

Be kita ko, jis prognozavo, kad dėl tokių valstybinių vaistinių veiklos vaistai gali brangti įprastose vaistinėse.

Lietuvos vaistinių asociacijos valdybos pirmininkė Kristina Nemaniūtė-Gagė anksčiau yra tvirtinusi, kad valstybinių vaistinių būtinybės nėra, nes jau dabar ligoninių patalpose ar šalia veikia po kelias vaistines, todėl jų konkurencija yra didelė.

Pasak jos, ligoninių vaistinės nuo įprastų labai skiriasi, joms taikomi skirtingi vaistų laikymo reikalavimai, todėl paversti jas įprastomis vaistinėmis reikės daug investicijų.

Pataisos, kurias teikia „valstiečiai“ Ramūnas Karbauskis ir A. Širinskienė, siūlo ligoninių vaistinėse nuo kitų metų sausio vaistus ir vaistines prekes išduoti ne tik jose gydomiems pacientams, o visiems – ir atėjusiems „iš gatvės“.

Linksta sugriežtinti vaistų ir papildų reklamą

Seimas nusiteikęs sugriežtinti vaistų ir maisto papildų reklamą bei vaistų reklamuotojų vizitus į sveikatos įstaigas.

Seimas antradienį po svarstymo pritarė armacijos įstatymo pataisoms: už balsavo 65, prieš – vienintelė liberalė Aušrinė Armonaitė, o susilaikė 19 parlamentarų.

Siūloma nuo 2019 metų uždrausti vaistų reklamuotojų vizitus į sveikatos įstaigas – jie medikams informaciją galėtų teikti tik per specialius renginius, kurių tvarką nustatytų sveikatos apsaugos ministras, o ne įstaigos vadovas.

Sveikatos reikalų komiteto narys konservatorius Antanas Matulas tikino, kad nauja tvarka perteklinė – jis žadėjo teikti pataisą, kad tokią tvarką nustatytų įstaigų vadovybė, o ne ministras.

Be to, nuo kitų metų siūloma griežtinti vaistų ir maisto papildų reklamą per radiją ir televiziją – jos kartu nebūtų galima transliuoti tame pačiame reklamos intarpe, išskyrus, kai tarp vaistų ir maisto papildų reklamos pateikiama kita reklama. Taip siekiama atskirti vaistų ir papildų reklamą.