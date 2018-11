Registrų centras: dauguma viešųjų įstaigų neatskleidžia informacijos apie dalininkus

Daugiau kaip du trečdaliai šalyje įregistruotų viešųjų įstaigų neatskleidžia informacijos apie savo dalininkus, nors tai daryti jas įpareigoja įstatymas. Be to, aktualūs duomenys yra būtini norint atlikti organizacinius pakeitimus – pakeisti viešosios įstaigos vadovą, buveinę ar įstatus.

Registrų centras šią savaitę daugiau kaip 7 tūkst. viešųjų įstaigų išsiuntė priminimus pateikti duomenis apie savo dalininkus. Duomenis į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS) turi pateikti ir tos įstaigos, kurios turi vienintelį dalininką, pranešė Registrų centras.

Nepateikus aktualių duomenų apie dalininkus, Juridinių asmenų registro (JAR) tvarkytojas negali įregistruoti viešosios įstaigos dalininkų sprendimu pakeistų įstaigos vadovo, buveinės, įstatų ar kitų duomenų ir dokumentų. Viešosios įstaigos taip pat turi teikti savo finansines ir veiklos ataskaitas, nes, priešingu atveju, gali prarasti paramos gavėjo statusą.

Lietuvoje šiuo metu yra beveik 11 tūkst. viešųjų įstaigų, duomenis apie savo dalininkus į JADIS yra pateikusios kiek daugiau nei 3,2 tūkst. viešųjų įstaigų. Duomenys apie viešosios įstaigos dalininkus į JADIS turi būti pateikti ne vėliau kaip per 5 dienas nuo to momento, kai steigėjas perdavė viešajai įstaigai įnašą ir tapo dalininku. Informacija apie dalininkų pasikeitimus taip pat turi būti atnaujinta ne vėliau kaip per 5 dienas.

Per tokį pat laikotarpį nuo įregistravimo duomenis apie akcininkus turi pateikti ir uždarosios akcinės bendrovės. To nepadarius gali kilti rizika, kad nebus įregistruoti duomenys apie įmonės vadovą, buveinę ar įstatus, jei JADIS pateikta informacija neatitiks akcininkų sprendime nurodytų akcininkų.

Dėl tos pačios priežasties duomenis apie savo narius į JADIS turi teikti ir mažosios bendrijos. Be to, mažosios bendrijos nariais įregistruoti asmenys negali gauti tam tikrų (pavyzdžiui, bedarbio) išmokų, todėl svarbu, kad JADIS turėtų aktualią informaciją apie mažosios bendrijos narius ir šiais duomenimis galėtų naudotis „Sodra“.

Šiuo metu šalyje yra 124,5 tūkst. uždarųjų akcinių bendrovių, iš kurių duomenis apie akcininkus į JADIS yra pateikusios beveik 105 tūkst. bendrovių, taip pat Lietuvoje yra beveik 15,4 tūkst. mažųjų bendrijų, o duomenis apie savo narius į JADIS pateikusios beveik 12,8 tūkst. mažųjų bendrijų.

Uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų ar mažųjų bendrijų vadovams, ar kitiems asmenims, veikiantiems juridinio asmens vardu, už neteisingų dokumentų, duomenų ar kitos teiktinos informacijos pateikimą į JAR ir JADIS gali būti skirtos baudos nuo 30 iki 1450 eurų.

Nuo šių metų gruodžio Registrų centras planuoja sudaryti galimybę į JADIS teikti informaciją ir apie žemės ūkio bendrovių ir kooperatinių bendrovių narius. Šiuo metu Lietuvoje yra per 1 tūkst. žemės ūkio bendrovių ir beveik 650 kooperatinių bendrovių.