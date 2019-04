R. Masiulis apie baltarusiškų krovinių pervežimą per Latviją: tai normali situacija

„Latvija yra natūralus mūsų logistikos konkurentas ir tiek mes stengiamės kiek įmanoma su kaimynais geriau dirbti, tiek jie stengiasi. Latviai deda daug pastangų į baltarusišką krovinį, nes mažėja rusiško krovinio krova. Pavyzdžiui, pas mus rusiško krovinio beveik nelikę, o Latvijoje dar sudaro labai reikšmingą dalį, bet rusai nuolat nukreipia krovinius į savo uostus. Aš tame matyčiau sveiką konkurenciją“, – Eltai sakė R. Masiulis.

Pasak jo, uostai konkuruoja jau ne vieną dešimtmetį ir čia, ministro teigimu, nėra jokios tragedijos.

„Esmė yra ilgalaikės investicijos, tolimas planavimas ir prognozavimas tų galimų srautų, o visa tai mes nuolat darome. Be to, daug kas, vežantys krovinius per Lietuvą, vertina, kad į nacionalinio saugumo priežiūrą – (turint omenyje, kad – ELTA) mes turime tam įstatymą – yra šiek tiek rimčiau žiūrima nei Latvijoje ir Estijoje. Tie, kas važiuoja per Lietuvą, yra tikri, kad Lietuvoje mūsų geležinkelių ar uostų bendrovėms išorinės jėgos negalės padaryti jokio poveikio, nesutrikdys verslo grandinės. Verslas tai vertina“, – kalbėjo R. Masiulis.

Jis taip pat sakė, kad Klaipėdos valstybinis jūrų uostas yra vertinamas ir dėl to, kad čia niekam nereikia duoti kyšių.

„Mes vis dėlto išsivalėme pačią sistemą ir tas, kas atėjo į uostą krauti, derina tik technines ir finansines sąlygas. Nėra, kad kažkur reikia „patepti“, – sakė susisiekimo ministras.

ELTA primena, kad Baltarusijos krovinių pervežimo per Latviją didinimas kai kurių ekspertų ir politikų yra vertinamas kaip tam tikras spaudimas Lietuvai. Pernai spalį Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka paskelbė, kad ketina savo šalies krovinius iš Klaipėdos uosto nukreipti į Rygą, kaip atsaką Lietuvai dėl iniciatyvų prieš Astravo atominės elektrinės statybą.