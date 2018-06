Profsąjunga rengia piketą: prašys prezidentės vetuoti mokesčių reformą

14.30 val. prasidėsiančiu piketu, kaip nurodo profsąjunga, siekiama paraginti prezidentę Dalią Grybauskaitę vetuoti reformą.

„Raginame prezidentę vetuoti šią mokesčių reformą, kuri yra nepakankamai apsvarstyta, visiškai nederinta su profesinėmis sąjungomis, prieštarauja svarbiausių tarptautinių organizacijų rekomendacijoms, silpnina finansinį Lietuvos stabilumą, didina socialinę atskirtį ir yra socialiai neteisinga“, - teigiama pranešime.

Anot „Solidarumo“, reforma parengta Finansų ministerijai tariantis su darbdaviais, tačiau ne su profesinėmis sąjungomis.

„Tarsi siekiant paniekinti socialinius partnerius naujos mokesčių reformos pristatymas Trišalėje taryboje truko vos dvidešimt minučių ir čia daugiau nebuvo svarstomas. Tai daroma nuo metu, kai Europos Komisija nuolatos nurodo savo rekomendacijose Lietuvai, kad socialinis dialogas vyksta nepakankamai“, - rašoma pranešime.

Profesinės sąjungos atstovų teigimu, Europos Komisija, Tarptautinis valiutos fondas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija nuolatos nurodo, kad Lietuvoje yra per didelė socialinė atskirtis, o mokesčiai yra per daug „plokšti“ ir per mažai progresiniai, todėl rekomenduoja mažinti apmokestinimą mažiau uždirbantiesiems ir didinti jį gaunantiesiems didesnes pajamas.

„Deja, Lietuvos vyriausybė, gavusi Seimo pritarimą, laužo savo rinkiminius pažadus, Nacionalinio susitarimo gaires ir nekreipdama dėmesio į svarbiausių tarptautinių organizacijų rekomendacijas bei daugumos darbuotojų lūkesčius, ketina įgyvendinti mokesčių reformą, kuri dar labiau padidins socialinę atskirtį Lietuvoje, nors ji jau dabar yra viena didžiausių Europos Sąjungoje“, - rašoma pranešime.

„Solidarumas“ piktinasi, kad, pasak jų, „po mokesčių reformos mažai uždirbantiesiems mokesčiai sumažės dešimtimis eurų, o daugiau nei vidutinį atlyginimą uždirbantiesiems mokesčiai ne tik nepadidės, bet sumažės tūkstančiais eurų. Lietuvos biudžetas dėl to neteks beveik 2 mlrd. eurų todėl bus sunkiau finansuoti Krašto ir sveikatos apsaugą, švietimą ir kitas viešąsias paslaugas, o gyventojai bus priversti daugiau mokėti už privatų gydymą ir mokymą“.

Vyriausybė, parengusi mokesčių reformą, savo ruožtu teigė, kad milijonas dirbančiųjų Lietuvoje po jos gaus didesnes pajamas, išaugs šalies konkurencingumas dėl mažesnio apmokestinimo.

Seimas ketvirtadienį pritarė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektui, kuriame GPM tarifai pajamoms iš darbo santykių svyruotų nuo 20 iki 27 proc.

2019 metų metinė pajamų dalis, neviršijanti 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU, šiuo metu tai būtų 107 tūkst. eurų per metus, arba 8,95 tūkst. eurų per mėnesį) dydžio sumos, būtų apmokestinama 20 proc. tarifu. Anksčiau vyriausybė siūlė apmokestinti šias pajamas 21 proc., tačiau nuspręsta, kad tarifas bus sumažintas 1 proc. punktu, mainais į tai, kad „Sodros“ tarifas bus mažinamas ne 2, o 1 proc. punktu.

120 VDU viršijanti dalis kitąmet būtų apmokestinama 27 proc. ir bus susieta su „Sodros“ įmokų lubomis, kurioms Seimas po svarstymo pritarė praėjusią savaitę.

2020 metais 27 proc. būtų apmokestinama 84 VDU (šiuo metu tai būtų 75,2 tūkst. eurų per metus, arba 6,27 tūkst. eurų per mėnesį) viršijančios pajamos. 2021 metais - 60 VDU (53,7 tūkst. eurų per metus, arba 4,5 tūkst. eurų per mėnesį) viršijančios pajamos.

Parlamentarai taip pat pritarė, kad kitąmet NPD siektų 300 eurų, 2020 metais jis didėtų iki 400 eurų, o 2021 metais NPD siektų 500 eurų. Tačiau Seimas nusprendė, kad NPD bus taikomas ne iki 2,5 VDU, o iki 2 VDU.